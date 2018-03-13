內門宋江陣3月底擴大登場 創新亮點多

2018年03月13日 18:27 中時 柯宗緯

內門宋江陣活動3月底開跑，總鋪師將到鳳山行政中心席開300桌。（柯宗緯攝）

國家級民俗祭典內門宋江陣，3月24日起至4月8日登場，今年系列活動拉長為2周，推出10大主題，重頭戲創意宋江陣比賽在內門紫竹寺舉辦，8隊齊聚爭霸，更首度打造《羅漢門之歌》音樂劇，以及將總鋪師料理搬到鳳山席開300桌。

高市觀光局長曾姿雯指出，以往活動10天，帶動20多萬人潮到內門觀光，創造2億多產值。今年擴大為14天，從12日起在四維行政中心舉行文物展，由小小解說員介紹宋江兵器、遶境文化及內門相關特色。

她表示，創意宋江比賽24日開幕，包括實踐、義守等8組堅強隊伍齊聚爭霸，冠軍可抱回60萬元。冠亞軍4月7日將到夢時代時代廣場演出，4月8日則有實踐大學《羅漢門之歌》音樂劇，將於鳳山行政中心大禮堂登場。

內門是總鋪師的故鄉，今年首度拉到鳳山行政中心席開300桌，提供民眾訂桌，菜色相當澎湃，10人分總值7、8000元，只要6600就可吃到飽。另外，推出個人獨享的羅漢餐饗宴百元有找，預備2萬份讓民眾大快朵頤。

觀光局13日舉辦造勢記者會，宣布此次首度邀請企業參與尬陣，台電大跳宋江陣，融入活力現代舞，展現豪放熱情。觀光局也推出「細說內門」觀光手冊，介紹旅遊資訊，一次網羅吃喝玩樂景點。

(中時)