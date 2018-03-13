粉絲快追劇！廖科溢被壁咚羞到不要不要的

《果然愛情很麻煩》播出第二集就出現床戲。(亞洲旅遊台提供)

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與前輩張復建合作，廖科溢超興奮。(亞洲旅遊台提供)
廖科溢和飾演劇中姊姊的劉致妤打成一片，劇中樓梯間的戲在幕後一直故意壁咚他。(亞洲旅遊台提供)

迷你劇《果然愛情很麻煩》播出才第二集，劇情就出現床戲，話題十足。廖科溢在劇中飾演台灣癡情暖男，不僅在戲中為女主角水沢解決困難，借宿、提供飲食，還盡力的幫她找回被偷的皮包，現實生活中他的人緣也不賴，慣性的動作讓人感到體貼，像習慣幫大家拿水或是買咖啡，親民完全沒有架子，好相處的廖科溢和飾演劇中姊姊的劉致妤也很快就打成一片，劇中樓梯間的戲在幕後一直故意壁咚他，讓他吃不消頻喊：「不要這樣啦！」

《果然愛情很麻煩》使用hashtag發文、直播去看真實世界，也大量帶入臺灣觀光。導演細心的從各種人物到小事件安排，巧妙的體現出網路社交軟體的功能與影響，帶入與情人開心拍照後的憂愁、家人間的代溝、同事間虛情假意的問暖等，再加入獨特愛情喜劇故事又帶點清新的風格，短短30分鐘的迷你劇，讓觀眾看見網路世界和現實世界的百態，引起熱烈討論。

此次資深演員張復建也受邀參與演出，飾演長輩的世代，詮釋蓬勃發展的網路行銷帶來生意，也帶來了生活不平靜和世代斷層，首度與前輩合作的廖科溢感到相當興奮，認為能和前輩同框演出感到榮幸，並認為該劇精采可期。

《果然愛情很麻煩》描述水沢和男友（栗山航飾）吵架而決定獨自前往台灣旅行，因為錢包被偷所以遇見台灣暖男廖科溢，隨劇情發展成清新愛情喜劇，每周二晚上7點亞洲旅遊台播出。

(中時電子報)

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