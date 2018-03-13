惡人先告狀！ 惡駕駛3年肇事104件還告人傷害

2018年03月13日 18:39 中時 王己由

黃姓男子駕駛控告王姓男子開車，強行故意插入他和前車中間，害他緊急煞車、頭撞方向盤受傷，檢察官偵查後將王依傷害罪起訴。但台北地方法院審理後，法官發現黃從2014年到2017年，在雙北市發生大小車禍104件，都是他加速阻止別人超車才發生車禍，法官據此認定黃才是危險駕駛，判王男無罪。

王姓男子2015年11月12日下午，開車從台北市忠孝東路四段西往東方向駛，想從外側車道變換到內側車道，但開車在內側車道的黃男見狀無意禮讓，加速從王的車子左邊繞過。黃男向檢方指控，王當時超車不成，心生不滿，1分鐘後，雖然知道他的車子與前車車距不長，還是貿然將車頭插入他車子的前方，害他煞車不及，擦撞王男的車子，頭部因此撞上方向盤受傷，控告王涉嫌傷害等罪，案經檢方偵結起訴王男。

北院審理後，法官分別向新北市和台北市警局交通大隊，函調黃的肇事紀錄，查出黃從2015年1月6日到2016年10月3日，在新北市發生32件車禍；2014年11月10日到 2017年12月3日，在台北市發生72件車禍，3年多發生車禍高達104件 。

法官檢視104件車禍的歷程，發現黃如同本案，不讓人超車於是加速，後來肇事的情形，比比皆是，認為黃長期、頻仍危險駕車。勘驗黃的行車紀錄器，發現王男想變換車道，黃就加油門不讓王超前，認定黃是刻意加速阻擋王變換車道。

另外，黃男持台北市立醫院仁愛院區的驗傷單提告，但黃指控王害他受傷的前2天，自己還發生3次車禍，黃在本案到底有沒有因此受傷，相關診斷報告也看不出，都是他自己向醫生說的，法官認為，黃的傷勢是否真的與王有關，也有疑問。在證據可疑下，判王男無罪。本案可上訴。

(中時)