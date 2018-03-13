自由車環台賽競騎客家庄 林佳龍率花博吉祥物喊加油

2018年03月13日 18:28 中時 王文吉

國際自由車環台賽第3站「浪漫台三線」得獎選手崔亨敏（左起）、強納森、新城幸也及艾德溫，分別獲得紅點衫、黃衫、藍衫與綠衫殊榮。（王文吉攝）

自由車環台賽吸引各國近200名職業車手挑戰，台中市長林佳龍（前排中）到場頒獎，並與得獎選手合影。（王文吉攝）

林佳龍受邀到場頒獎，並和參與這次競賽、就讀台體大競技碩士班的台中子弟陳建良合影。（王文吉攝）

國際自由車環台公路大賽第3站「浪漫台三線」13日登場，來自全球30個國家、近200名職業車手從新竹高鐵站出發，橫跨三縣市，南征158.3公里，終點抵石岡旅客服務中心。台中市長林佳龍率領花博吉祥物「歐米馬」及近3千名民眾沿路為選手加油打氣，氣氛熱烈。

東勢區石城國小及石岡區土牛國小師生組成花博啦啦隊，展現好客精神，台中市長林佳龍、苗栗縣副縣長鄧桂菊、行政院客委會副主委楊長鎮、市府客委會主委劉宏基、東勢區長徐佩鈴、石岡區長高文生也到終點迎接選手。

近200名車手翻越仙山山脈、橫跨新竹、苗栗及台中山城，完征158.3公里，下午約1點半左右，冠軍隊率先抵達終點，由美國聯合赫斯隊強納森奪下個人總冠軍，搶下黃衫，以色列隊艾德溫拿下衝刺王綠衫，韓國隊崔亨敏獲登山王紅點衫，日本隊新城幸獲亞洲冠軍藍衫。

林佳龍除頒獎給選手，並和參賽的台中子弟陳建良合影。他表示，台中市是浪漫台三線南口，也是自行車城市，不只擁有捷安特、美利達公司等知名大廠，並有完善的自行車道，包括東豐、后豐鐵馬道、潭雅神自行車道等，未來將舉辦2019東亞青年運動會，自由車更是列在自選項目，歡迎所有好手前來台中騎車。

(中時)