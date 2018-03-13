陸組建國際發展合作署 學者：全面擴大國際影響力

2018年03月13日 22:31 旺報 徐維遠

大陸國務院機構改革方案13日公布，將組建國家國際發展合作署，服務外交總體布局、一帶一路以及對外援助協調等職能。對此，台灣學者分析，組建新機構可視為大陸為推動一帶一路的新制度安排，將化解過往部委多頭馬車的缺陷，有效整合人力與資源，對推廣大陸自身國際影響力更加如虎添翼。

第十三屆全國人民代表大會第一次會議13日舉行第四次全體會議，大陸國務委員王勇表示，為充分發揮對外援助作為大國外交的重要手段作用、加強對外援助的戰略謀劃和統籌協調，將組建國家國際發展合作署，整合商務部對外援助工作與外交部對外援助協調等職能。

中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授兼代理所長龐建國受訪表示，美國1950年代成立國際開發總署（USAID)，當時背景是透過援外計畫擴大自身影響力，包括對台灣美援計畫；如今大陸組建新機構，意味透過一帶一路來發揮國際政治、經濟等層面的影響力，因此成立類似USAID單位整合、調配、運用政府資源，更有利於全面佈局一帶一路與大國外交戰略，也可視為大陸對推動一帶一路的制度安排。

龐建國說，過去大陸推動援外計畫行之有年，但功能分散在不同部委，如同多頭馬車；但成立新機關後，降低橫向協調的溝通成本，「盤子變大、餅更容易切」，對大陸參與國際事務是如虎添翼；當然未來該署的任務也不限於一帶一路，大陸也會透過該機關加大對外援助，將資源和影響力更廣地延伸至國際。

然而，中華戰略學會研究員張競指出，在中央政府層級設立專職政策機構，固然可以統一事權，但能否真正發揮行政效力，產生如臂使指靈活運作功能，端賴地方政府職能機構能否順利磨合，建立業務執行分工與考核關係。

張競表示，就推動國際發展合作業務來說，其不但涉及中央各部會間之事權統合，更要仰賴地方能夠貫徹中央意志與政策；因此透過體制改革，雖然是新人新政，但能否產生具體作為與績效的新氣象，變數還很多。

(旺報)