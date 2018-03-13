身心障機構友善小屋與社區融合自籌需款

2018年03月13日 18:34 中時 許素惠

雲林華聖啟能中心學員學習自己做環保洗碗精義賣，籌措購置無障礙交通車。（許素惠攝）

雲林華聖啟能中心友善小屋14日開張，學員當店員學習和社區互動交流，並義賣自己做的手工皂、環保洗碗精等，籌措購置無障礙交通車。（許素惠攝）

為讓身心障者與社區融合，雲林土庫華聖啟能中心成立友善小屋，由學員義賣自做的手工皂、洗碗精與居民捐贈的物資，增進彼此交流認識，並為購置無障礙交通車籌款，中心並設置獎勵金制度，讓表現好的學員藉以深入社區學習選購所需物品。

華聖啟能中心是雲林唯一合法安置機構，目前共收容了55名身心障者，其中35人為全日住宿學員，日托20人，縣內需求甚殷，近日將再增收10名日托學員，並擴增沿海麥寮、台西等鄉鎮服務，亟需無障礙交通車。

但是募款不順，該中心自立自強成立友善小屋，每周二、三上午9點到11點義賣學員自己做的手工皂、洗碗精、紅包袋等，還有社區捐贈的服飾、文具等二手物，自籌購車及其他需要款項。

主任劉振旺指出，友善小屋14日開幕， 除了自籌經費外，讓學員當店員訓練與人互動，和社區居民彼此認識交流，進一步習得基本的應對、算術、找錢等販售技能，與社區融合。

為了讓學員真正融入社區，該中心還推出獎勵金制度，開發並激勵學員潛能發揮到極致，例如清潔、摺衣服等，劉振旺說，住宿學員過去衣服、寢室等都是生輔員摺疊整理，經生輔及教保員耐心訓練後，學員如今都可自己來，表現好可獲頒獎勵金，優秀學員每月能有400、500元獎勵零用金，讓學員到社區商店購物，真的成為在社區生活的人。

(中時)