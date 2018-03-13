男友主動交出提款卡讓她超感動 黃越綏點出殘酷事實

2018年03月13日 18:15 中時電子報 吳玫穎

黃越綏分析御姊愛男友個性龜毛。(取自YouTube)

兩性作家御姊愛日前在節目上分享男友浪漫舉動，自爆男友有天突然拿出提款卡，還說出密碼，叮嚀她沒錢可自行提款，讓她當下相當感動，不過卻被黃越綏當場吐槽：「她這個男朋友算是貼心啦，但是這個貼心的情況下，也是很難搞定的。」原因吸引眾人好奇。

御姊愛日前在《新聞挖挖哇》分享男友感人故事，稱前陣子飛去美國找男友，剛好閨密要來找她，男友因為有事無法陪同，卻在離開前主動拿出提款卡給她，貼心表示：「我發現妳皮包沒什麼美金現鈔了，這幾天如果有需要，就拿這張卡去領錢，怕妳招待朋友要用，密碼是xxxx⋯⋯」讓御姊愛非常感動，感動的不只是因為錢的問題，而是對方擔心她沒現金招待好友的這份心意。

不過聽完御姊愛一番話，黃越綏直言：「她這個男朋友算是貼心啦，但是這個貼心的情況下，也是很難搞定的。」原來黃越綏認為，一般男人如果較粗心大意，知道女朋友的朋友要來，會先跟女友講好看是誰要請客、還是要平分，「他（御姊愛男友）會觀察到說她皮包好像沒有現金，朋友要來的話萬一沒有錢怎麼辦，所以我這張卡給妳，又怕妳不知道卡的密碼，於是我告訴妳。」

黃越綏分析御姊愛男友此舉背後意義，第一代表他真心愛著御姊愛，第二表示這男人很會關照也很細心，「但是不好的就是太龜毛，這以後一樣是有很多規矩。」後來御姊愛也坦言男友的確很龜毛，與日劇《不能結婚的男人》男主角個性如出一轍。

網友也紛紛留言「熱戀的時候這樣很甜蜜，分手後就會說這個男生很不好會偷看錢包xdd」、「老實說被翻包包就算是好意也有點怪怪的」、「御姊愛看得出來很幸福」。

(中時電子報)