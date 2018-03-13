停路邊也被TOYOTA三寶撞 結果讓網諷：以卵擊石

網友車子停在路邊卻被超級三寶撞。(圖/翻攝自爆廢公社)

友善列印
中時電子報
／綜合報導
沒想到撞人的yaris反倒是受傷嚴重。(圖/翻攝自爆廢公社)

台灣考取汽車駕照難度越來越高，但似乎無法阻止「馬路三寶」的橫行，就有一名網友在臉書上貼出，自己的車子停在路邊，結果也無緣無故被撞，不過兩車相撞的結果，卻是出人意料，因為撞人的車子竟還比受害車子受損嚴重，整個後車廂全毀，而受害車子僅有保桿稍稍受損，這讓網友紛紛嘲諷「T牌這板金…」

一名網友在知名臉書爆廢公社上貼文，表示自己的車子停在路邊的車子，竟然被「超級3寶」倒車撞到，網友還表「他怎麼倒車撞得我都不知道，還可以撞到自己的車後車廂全毀 也不簡單了」，而且這輛yaris是直接從對面車道，橫越了整個四線道衝撞停在路邊的Nissan MURANO，這讓受害車主相當傻眼也很無奈，不過兩車相撞的結果卻是讓TOYOTA車主傻眼阿，沒想到yaris的後車廂整個不見，而Nissan MURANO卻僅有保險桿稍稍擦傷。

被害車主的車子僅有保險桿受傷。(圖/翻攝自爆廢公社)

網友紛紛嘲諷TOYOTA的板金真的很薄。(圖/翻攝自爆廢公社)

這則貼文讓網友紛紛留言「哇~T排鈑金也太弱 撞人自己整個凹陷（嚇到）」、「神鴨要撞成這樣其實很簡單阿 怎麼會不簡單呢」、「頭又大的車鈑金就像紙糊的一樣」、「超級鴨霸der………………潰縮不成型XDDD」、「只有頭又大才有整台車潰縮設計，不愧是神車，再加價賣」、「後廂堅硬度測試....保桿毀了一車門」、「X北...這小鴨是紙糊的喔」、「這板金。。。果真是名不虛傳」。

(中時電子報)

網友回應。(翻攝自爆廢公社)
網友回應。(翻攝自爆廢公社)

陽明博士生墜樓命危 校長趕赴醫… 國際自由車第三站竹苗中展開　2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。