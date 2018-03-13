停路邊也被TOYOTA三寶撞 結果讓網諷：以卵擊石

2018年03月13日 18:22 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

沒想到撞人的yaris反倒是受傷嚴重。(圖/翻攝自爆廢公社)

台灣考取汽車駕照難度越來越高，但似乎無法阻止「馬路三寶」的橫行，就有一名網友在臉書上貼出，自己的車子停在路邊，結果也無緣無故被撞，不過兩車相撞的結果，卻是出人意料，因為撞人的車子竟還比受害車子受損嚴重，整個後車廂全毀，而受害車子僅有保桿稍稍受損，這讓網友紛紛嘲諷「T牌這板金…」

一名網友在知名臉書爆廢公社上貼文，表示自己的車子停在路邊的車子，竟然被「超級3寶」倒車撞到，網友還表「他怎麼倒車撞得我都不知道，還可以撞到自己的車後車廂全毀 也不簡單了」，而且這輛yaris是直接從對面車道，橫越了整個四線道衝撞停在路邊的Nissan MURANO，這讓受害車主相當傻眼也很無奈，不過兩車相撞的結果卻是讓TOYOTA車主傻眼阿，沒想到yaris的後車廂整個不見，而Nissan MURANO卻僅有保險桿稍稍擦傷。

被害車主的車子僅有保險桿受傷。(圖/翻攝自爆廢公社)

網友紛紛嘲諷TOYOTA的板金真的很薄。(圖/翻攝自爆廢公社)

這則貼文讓網友紛紛留言「哇~T排鈑金也太弱 撞人自己整個凹陷（嚇到）」、「神鴨要撞成這樣其實很簡單阿 怎麼會不簡單呢」、「頭又大的車鈑金就像紙糊的一樣」、「超級鴨霸der………………潰縮不成型XDDD」、「只有頭又大才有整台車潰縮設計，不愧是神車，再加價賣」、「後廂堅硬度測試....保桿毀了一車門」、「X北...這小鴨是紙糊的喔」、「這板金。。。果真是名不虛傳」。

(中時電子報)

網友回應。(翻攝自爆廢公社)