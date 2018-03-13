內政部：社會住宅高品質 租金實惠

2018年03月13日 18:37 中時 張理國

社會住宅多次被質疑造價太高，影響成本回收。內政部今天表示，社會住宅非以營利為目的，而且社會住宅的造價成本與民間業者相當，品質結構卻更好，而且社會住宅的租金，也不是以造價計算，而是低於市場價格照顧弱勢。營建署副署長王榮進表示，社會住宅「只租不售」，可協助青年、老人、低收及中低收入戶等經濟或社會弱勢者居住。

王榮進舉例說，以台北市健康公共住宅為例，扣除社福空間及其他附屬設施成本後，平均每坪造價約12萬元，與民間新屋興建成本相當，且是綠建築及智慧建築的高品質，並設有托嬰及老人服務等中心，又以低於市價的租金出租，相當經濟實惠。

王榮進並說，台北市松山區健康公共住宅，取得綠建築標章黃金級(一區)及鑽石級(二區)、智慧建築標章銀級，並設置托嬰中心、老人服務中心、老人日間照顧中心及商店等附屬設施，採用第三類供公眾使用建築物I=1.25（可耐6級地震），較一般住宅耐震強度更高（可耐5級地震），扣除社福空間及其他附屬設施成本，平均每戶造價約340萬元，每坪約12萬元，與民間興建新屋的成本相當，並無造價過高的問題，且品質更好，已超越傳統國宅概念。

另外，內政部也指出，為提供國民更好的生活品質，社會住宅採「通用無障礙」、「節能減碳及綠化」、「居住內部空間適宜、精簡、實用」、「外部完善多樣之公共服務空間」等高品質規劃設計。興建社會住宅的造價成本，地方政府原則上是依據行政院主計總處共同性費用編列標準表鋼筋混凝土住宅編列標準編列。綠建築設施費用(黃金級)估列營建費用1%、智慧建築費用(合格級)估列營建費用2.5%、通用設計戶(總戶數3成)估列營建費用1.5%，社會住宅做為50年長期經營的住宅資源，造價合理。

此外，就租金價格來說，租金訂定的基準是參考附近房價而定，與建築造價成本無涉，並會依據承租戶的負擔能力狀況搭配分級租金補貼的措施，照顧真正需要幫助的民眾。

以台北市近期出租的健康公宅為例，租金以市價打85折後，每坪租金約840元，若家庭之平均所得在40%分位點以下（107年標準為125萬元）還可再依所得級距享有租金減免。最便宜的17坪一房型，原本月租金為1萬400元，若領取第一階的租金補貼，實際月租為6,110元，可說是以平實價格為國人提供更好的生活品質。另本案中籤率僅5.5%，也顯示出民眾對社會住宅的喜愛程度。

內政部提到，社會住宅為只租不售的住宅資源，可協助青年、老人、低收及中低收入戶等經濟或社會弱勢者居住，在未來高齡化的社會也可以進一步轉型為長期照護中心，是一種永續利用的公共資產，中央除繼續與地方政府合作，提供國人高品質且價格平實的社會住宅之外，也將持續提供多元的居住協助，例如，租金補貼或購屋貸款利息補貼等，協助民眾租屋或購屋，並透過健全租屋市場來穩定住宅市場及減輕國民居住負擔。

(中時)