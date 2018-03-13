不捨邵雨薇被指劈腿！張立昂替舊愛求情：你們放過她啦

2018年03月13日 18:25 中時 林淑娟

張立昂新戲與葉星辰搭擋。（粘耿豪攝）

張立昂新戲與葉星辰搭擋。（粘耿豪攝）

葉星辰。（粘耿豪攝）

張立昂13日頂著新髮型出席台視台視、三立偶像劇《三明治女孩的逆襲》卡司發佈會，被問到前女友邵雨薇的「劈腿」疑雲時，他表示，兩人分手時間點真的不重要，不是那種幾月幾號。至於邵雨薇對外說去年八月就分手，但那之後兩人還多次被直擊互動頻頻，張立昂解釋：「我還是跟她有互動，當時彼此還不確定該退到什麼位置，還在試。」個性貼心溫暖的他，訪問結束後還不忘私下拜託記者：「你們放過她啦！被說劈腿真的很難聽。」

他坦言兩人分手與聚少離多有很大關係，因為大家都忙、專心在自己的事情上，「她都不在台灣，工作讓我們無法太常相聚，相處時間變得很寶貴，兩邊沒有太同步，遠距離確實很難關心到彼此」。他現在不知道她是否有新戀情，「有的話也替她開心」。

被問以往分手還能跟前女友當朋友嗎？張立昂還先拿一旁的女主角葉星辰當擋箭牌問「星辰妳可以嗎」，聽她回說「我沒有」、「只能跟前男友說生日快樂」後，他說，很小的時候可以繼續當朋友，如果分手時講得夠清楚、有共識，是好聚好散，他願意嘗試看看。是否曾經想要挽回？他笑說：「我去滑雪時撞到蠻多樹，記不太起來！」

近一年未參與三立偶像劇演出的張立昂，在《三明治女孩的逆襲》飾演一位企業醫生，劇中是葉星辰的頂頭上司，在工作上他不苟言笑，私下卻又是愛拈花惹草的都會品味宅男，他這次出現造型煥然一新，除了染一頭金髮外，在造型上也很潮，他笑說這次劇組想將男主角打造成最時髦帥氣的歐巴，為這角色還特別至韓國治裝，染髮才三天的他初次公開曝光，他直嚷嚷不習慣覺得害羞，笑自己是像是剛剪毛完的小狗，從鬆獅狗變成吉娃娃，葉星辰則安慰他：「像是霸氣的鬣蜥。」

張立昂表示大家周圍都有「三明治女孩」，處在家庭與工作、上司與下屬之間，他年輕時談感情也曾當過夾心，處在讀書與感情之間，回台灣之前，也曾在紐西蘭當過二年的上班族，當投資房產顧問，所以能體會上班族族當三明治的心情，當時每天晚上要打一百通電話，有時被碰壁拒絕，真覺得很傷自尊，而去年一年他也忙於做音樂，音樂人與演員之間怎樣平衡也曾讓他頭痛，他笑說自己是名符其實的「三明治歐巴」。當然也體會過夾在工作、生活與感情當中的「三明治」心情。

在植劇場有出色表現的葉星辰，這次首度挑大樑演出三立偶像劇女主角，張立昂說她很活潑，天馬行空的想法會讓他會心一笑，兩人出席記者會前都說很緊張，葉星辰竟說要約他一起跳ZUMBA，葉星辰解釋：「可以打開你的心房啊！」

(中時)