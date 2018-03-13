江宏傑現身秀球技　佳里國小學生超High

桌球國手江宏傑上午到信義國小與桌球隊小選手互動，小秀球技。(莊曜聰攝)

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江宏傑(右)帥氣外型，師生都爭睹風采。(莊曜聰攝)
江宏傑嬌妻福原愛也錄製加油影片。(莊曜聰攝)
江宏傑趁著空檔時間大玩自拍。(莊曜聰攝)

知名桌球國手江宏傑今天上午應邀到台南佳里信義國小，與桌球隊的小選手們對打小秀一手好球技，但他「手下留情」，反而是小選手遇上心儀的偶像毫不手軟，個個攻勢凌厲，要把握能跟國手切磋的難得機會，全校師生也爭睹江宏傑風采，不少女老師看得出神，直說「怎麼那麼帥！」

信義國小校長馮郁元表示，今年剛好是學校20周年校慶，由於該校桌球隊教練周昶濬與江宏傑是多年好友，又是同樣代表台南市桌球隊參加全運會的選手，因此特別邀請江宏傑前來，為校慶活動暖身，也順道鼓勵小選手，讓它們對未來桌球之路更有信心。

江宏傑說，他有義務推廣台灣的桌球運動，也很高興能來到信義國小與大家見面，並為信義國小桌球隊加油，鼓勵大家認真練習，並能真心愛上桌球，致詞結束後還推出彩蛋，他的嬌妻日本奧運國手福原愛特別用錄影方式為大家加油。

江宏傑雖然已經為人父，仍不脫大男孩稚氣，不僅親切與眾人合影，還趁著福原愛「致詞」空檔大玩自拍，不知道是否要傳給「小愛」分享，相當有趣。

信義國小桌球隊成軍有10年時間，近年成績不錯，三年級學生陳恣昕去年首次參賽，就奪得國語日報杯桌球錦標賽亞軍；在臺南市106年度中小學桌球錦標賽中也有不錯的表現。

(中時)

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