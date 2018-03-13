撩撥兩岸戰火 「摸奶手」陳為廷放話種下兩大危機

2018年03月13日 18:31 中時電子報 王家禕

陳為廷。（本報系資料照片）

2014年發生的318學運佔領立法院行動，高等法院今（13）日宣判黃國昌、陳為廷等22人全部無罪。聽完宣判後，陳為廷放話「敬告」大陸國家主席習近平。諸如此類的舉動，不僅自曝其短，還為民進黨政府種下「兩大危機」！

對於陳為廷一番「敬告習近平」，中天新聞《大政治大爆卦》進行深入探討分析。陳為廷為了要開脫自己無罪、嗆聲318無罪，這也就算了，但陳為廷卻扯到了大陸國家主席習近平。陳為廷放話「敬告」習近平，高嗆「你可以稱帝，可以無限期延長任期，台灣是民主國家，不要想越雷池一步」、「當你想動手，台灣人民會起身抵抗，這個民主國家的司法會保障人民的權力」

但，陳為廷用「敬告」是什麼意思？2020年根本就可以選總統了，因為就連蔡英文總統，或者馬前總統都不會用「敬告」，陳為廷卻用「敬告」。令人質疑，他是憑什麼身分代表台灣人民跟習近平嗆聲？如果怎麼樣了，請自己去，麻煩到時候請走在最前線，簽生死狀，表明敢衝第一個；不敢的話，請閉嘴吧。

政治評論員分析，「太陽花學運」相當於蔡政府的國父，所以不可能被判刑的。因此，陳為廷與黃國昌一定知道判決結果對他們有利，所以要利用判決結果賺取自己的利益！所以在記者會上，黃國昌說有罪的是馬政府時，違法強行通過的張慶忠！但若代換一下，現在有罪的是蔡政府，違法強行通過審查的是邱議瑩，那代表現在可以攻入立法院嗎？不行吧！

以此看來，現在民進黨政府面臨了兩大危機！第一大危機就是以後想幹嘛都可以。只要你站對地方，攻佔公署無罪、侮辱公署無罪，打警察、妨礙公務、煽惑犯罪、違法募款等等，通通無罪，只要顏色對了就好。這無疑暗示民進黨政府完蛋了！

第二大危機就是陳為廷，沒事嗆什麼聲？講難聽點 陳為廷是什麼咖？什麼高度？居然跟習近平嗆聲，萬一一個不高興，蔡英文第一個倒楣。蔡政府現在又怕攻佔總統府，又怕大陸真的打過來，只好在旁邊架設「景觀圍籬」。

回想陳為廷指涉的「當你想動手，台灣人民會起身抵抗」，卻忘了自己的「摸奶手」，早已無數次襲向無辜的女性。

318學運期間，黃國昌、林飛帆、陳為廷、魏揚等人主導指揮，非法闖入立法院內，佔領議場，並以椅子擋門。事後造成議場內多項設備、線路受損。

於清華大學碩士就讀的陳為廷，因學運爆紅，一度計畫投入苗栗立委補選。為了選戰，成績不佳、缺課過多，碩一生碩二的資格審查沒過，被決議退學。陳為廷當時稱，以打贏選戰為優先。

不過選戰也並未如他所願，最終因為性騷擾疑雲作罷。他當時先是自曝大三時，曾在新竹客運上偷摸女乘客胸部，被直接送進警局，最後獲緩起訴；並透露大四時曾在夜店舞池有不當的「肢體觸碰」，被學校要求接受心理諮商。沒多久，又有網友出面爆料，陳為廷高中時便曾襲胸她的好姊妹，還當場扣留學生證。陳為廷也因此從「小熊為廷」，變成「摸奶廷」、「奶襲大哥」

(中時電子報)