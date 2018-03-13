連假將至 壢新醫院建議民眾注意肺炎

2018年03月13日 18:33 中時 賴佑維

清明連假4月4日開始一連5天，桃園市壢新醫院表示，根據衛生福利部疾病管制署最新資料，國內外整體流感疫情雖仍處高峰期但逐漸趨緩，但近期氣溫變化大且連假將至，人際交流頻繁易造成病毒傳播，建議民眾接種流感疫苗時可額外接種1劑肺炎鏈球菌結合型疫苗加強保護力。

壢新醫院家庭醫學科醫師暨社區醫學部副部長陳聲平指出，肺炎死亡率持續上升，除了高齡化社會來臨，肺炎鏈球菌是全球社區型肺炎最常見的致病原，可以透過飛沫傳播，且長期潛伏在人類的鼻咽腔當中，當免疫力下降時就會從呼吸道或血液侵襲器官，人人都有被感染的風險，建議年長者和慢性病患應特別留意。

壢新醫院胸腔內科醫師暨醫務部副部長謝國洲去年曾收治1名69歲男性患者，因高血壓及腦中風導致身體免疫力低下，感染A型流感併發感染肺炎，一度出現敗血性休克。出院後肺部機能大受影響，每日需抽痰維持呼吸道暢通，家屬無力照料只能轉求護理之家協助。而研究顯示即使僥倖痊癒的肺炎患者，因肺部受損，大幅提高再次復發的可能性，有近五成的肺炎患者十年後會死亡。

壢新醫院院長黃忠智建議，民眾出國前應先備妥個人藥品並接種相關疫苗，疫苗施打後需1至2星期時間產生抗體，台商、經常出國的商務及旅遊人士應提前接種疫苗。他又說民眾可於醫院或分級醫療的基層診所接種肺炎鏈球菌疫苗，而壢新醫院於桃園國際機場第1、2航廈皆有醫療中心，提供24小時緊急醫療服務外，也提供疫苗接種與旅遊醫學諮詢等服務。

陳聲平、謝國洲呼籲慢性病患者、65歲以上成人、曾罹肺炎者等肺炎感染之高危險族群可依照台灣家庭醫學醫學會建議，年年接種流感疫苗、以及接種1劑肺炎鏈球菌結合型疫苗加強保護力。

(中時)