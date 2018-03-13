MLB》艾瑞耶塔感性道別：沒到小熊 差點放棄棒球

艾瑞耶塔轉戰費城人，感性告別小熊。(美聯社)

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中時電子報

四年多前，27歲的艾瑞耶塔(Jake Arrieta)轉戰小熊，隨後蛻變為賽揚等級的大投手，如今艾瑞耶塔轉戰費城人，不忘親筆寫下對小熊的感謝，他直言，2013年被交易到小熊那天，讓他永生難忘，「幾乎快放棄我熱愛的棒球，席歐(Theo Epstein)那通電話，改變了一切。」

MLB》放棄七年約堅持 艾瑞耶塔轉戰費城人

艾瑞耶塔身為金鶯農場頂級新秀，但從24歲投到27歲，雖曾投出無安打比賽，卻始終拿不出應有成績；他2013年在金鶯，先發5場成績是慘澹的1勝2敗、自責分率7.23。不過，同年美國時間7月2日，小熊促成4人交易案，艾瑞耶塔被當作籌碼送到小熊，改變他的命運。

艾瑞耶塔過去在金鶯，被禁投切球、跨步被改，這些在小熊沒再發生；小熊做的，只是讓艾瑞耶塔「做自己」。這樣的小改變，讓艾瑞耶塔重生，轉戰小熊後9場先發，繳4勝2敗、自責分率3.66成績；隔年2014年起，連四年繳10勝、投出2場無安打比賽，並斬獲首座國聯賽揚獎。

小熊讓艾瑞耶塔絕地重生，艾瑞耶塔告別小熊，以三年7500萬美金轉戰費城人，也透過個人推特寫下對小熊的感謝。艾瑞耶塔透露，被交易到小熊那一天，改變他的人生，「當時，我在鏡子裡看著自己，想著2歲的大兒子跟懷孕的妻子，知道一切會改變。」

艾瑞耶塔感性寫道，芝加哥對他跟家人而言像家一樣，永遠是很特別的地方，因為球隊的歷史，每天去工作感覺像是種榮耀，「連三年打進國聯冠軍賽、兩度在國聯中區封王，奪得相隔108年的首冠，孩提時代的夢想都成真了，感謝許多不可思議的人們，一起創造這個高峰。」

最後，艾瑞耶塔感謝球團，對他家人無微不至的照顧，更直言能跟這群隊友一起努力、達成目標，是何其幸運的事，「我會想念跟你們奮戰的過程，並期待有機會在場上見面。最後，感謝全世界無論狀況艱困、都支持我們的小熊球迷，我會想念你們，感謝所有的回憶。」

(中時電子報)

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