改變海戰型態！電磁炮取代飛彈成最新武器　

2018年03月13日 18:45 中時電子報 何宜玲

中國研發下一代武器又有最新進展，解放軍海軍未來即將部署的電磁炮，從射程來看，不管反導、反艦還是防空和攻陸，電磁炮都可能取代大部分飛彈的作用，成為未來海上作戰的最佳武器！

這種電磁炮號稱速度可達7馬赫，射程高達600公里，是中國現役反艦飛彈的2-10倍左右，更比美國實驗過的電磁炮射程多了2倍。這是目前解放軍海軍艦載武器的重要項目，未來恐怕將會改變海上戰爭的型態！

根據大陸軍事評論指出，電磁炮是利用電磁發技術設計而成的先進武器，殺傷力強大，未來中國海軍將會部署電磁炮或其他混合武器系統在軍艦上。這種尖端武器的主要研發團隊是來自中國海軍艦船綜合電力技術國防科技重點實驗室的馬偉明團隊，他的團隊最近成功研製了世界上規模最大的連發型電源，可能讓電磁炮可以連續發射，威力強大。

歸功於這種快速、連續釋放的特種電源，讓電磁炮可望改變海上戰爭的模式。最近更傳出這種電磁炮第1次在船上試驗就獲得成功，讓中國一舉領先了美國，首先在船艦上成功進行電磁炮實彈射擊！

目前中國最新052D驅逐艦裝備的130毫米艦載主炮，使用的是普通炮彈射程約40公里左右，但這種試驗中的電磁炮射程可達600公里，速度達7馬赫，相當驚人。未來想要以電磁炮取代一般炮彈並非不可能。

根據《新浪軍事》報導，美國曾在陸地實驗過的電磁炮，最大射程不超過240公里，速度是每秒2.5-3公里，但中國電磁炮的射程比它大2倍多。

軍事評論家還指出，這種上艦的電磁炮無論體積或重量都比傳統艦炮龐大很多，加上電源和甲板下的供彈、旋轉、控制和雷達等，全部重量至少200噸以上，最後可能只能裝在主戰艦艇上，因此055型飛彈驅逐艦可能最先換裝電磁炮。

最後，軍事專家也坦言，這種噸位動輒幾百噸的電磁炮，如何能夠精確瞄準卻是一大難題！

(中時電子報)