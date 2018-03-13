海魚內臟爬出百隻蟲 網友驚嚇指數破表

2018年03月13日 18:50 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

有民眾在臉書社團「爆料公社」po出海魚解剖影片，影片中有大量的白色海獸胃線蟲從海魚內臟爬出，肉眼即可看到每平方公分，約有8隻蠕動的海獸胃線蟲，總計有上百隻在海魚體內，根據維基百科，海獸胃線蟲雖無法利用人體完成生命週期，但仍舊會使患者出現腹部疼痛等現象，讓網友們感到驚悚。

農委會前任副主委、漁業署長沙志一表示，海魚身上有許多寄生蟲，影片中是海獸胃線蟲是活的，從內臟爬出，看了一定不舒服、會害怕，但這是海魚寄生蟲中的其中一種，他曾在歐洲看過業者、工作人員為了切片，讓商品好賣，用燈光照射，將鱈魚內臟的海獸胃線蟲一條一條夾出。

東方人喜歡吃整條的魚，漁販在清理內臟時，有時也會看到海獸胃線蟲，但只要清乾淨，把魚煮熟、蒸熟，即可放心享用。

另，根據《蘋果》報導，2017年6月，時任台北醫學大學寄生蟲學科主任范家堃曾指出，海獸胃腺蟲最易出現在鯖魚、白帶魚等海水魚類體內，人體若遭感染，該蟲亦無法發育完成，但無法施藥將其殺死，僅能以侵入性治療把它夾出，「過去台灣僅有1例鑽入胃壁的個案，而且僅有1隻」，建議海魚要完全煮熟再食用。

民眾在臉書社團「爆料公社」po出海魚解剖影片，影片中有大量的白色海獸胃線蟲從海魚內臟爬出。(圖翻攝爆料公社)

該民眾在「爆料公社」po出海魚解剖影片後，有網友說，「好恐怖」、「決不生吃」、「看得到的就算了，看不到的更可怕」。

(中時電子報)