基隆孝二路改善工程　延期施工

2018年03月13日 18:56 中時 張穎齊

基隆市孝二路道路改善工程，原訂本18日至4月25日進行，但因為施工期程適逢清明連假，市府對此宣布延期。（張穎齊翻攝）

基隆市孝二路道路改善工程，原訂本18日至4月25日進行，但因為施工期程適逢清明連假，市府對此宣布延期。（張穎齊翻攝）

基隆市孝二路道路改善工程，原訂本18日至4月25日進行，但因為施工期程適逢清明連假，市府考量返鄉掃墓及兒童藝術節活動人潮眾多，為降低對市區交通的影響，工務處決定延至連假後再行施工，以減緩施工期間對市區道路的交通衝擊。

為達成1年1條示範道路的施政目標，工務處原訂18日開始進行仁愛區孝二路道路改善工程，預計分兩階段施工，工期約35個工作天，配合施工將封閉忠一路至忠四路南向右側2車道（近城隍廟側），同時調撥最左側往市中心車道。

施工期間，市區往台北方向的孝二路將由3線道縮減成2線道，而高速公路台北回基隆的方向，禁止進入孝二路，車輛改由西岸高架橋、中正高架橋或忠四路進入市區。

由於孝二路為基隆市主要幹道之一，市長林右昌今（13）日下午邀集相關單位親自主持協調會，經過審慎反覆推演各種交通狀況後，考量國道客運若轉由東岸進入火車站周遭，可能讓目前已擁擠的公車循環站負擔更大。

另外，清明連續假期間，返鄉及掃墓人潮及車潮都多，加上4月4日起在海洋廣場一連舉辦5天的童話藝術節活動，孝二路的施工封閉，可能會讓原本假日就塞車的市區道路雪上加霜。

經評估後，工務處決定將原訂3月18日起施工的期程往後延至清明連假之後，除了避免連假道路需求的交通衝擊外，也可以有更充裕的時間再次妥善評估及協調國道客運在工期進出市區的路線調整，林右昌也指示，各單位務必善盡協調及規畫，要讓施工期間的各項影響因素降至最低。

(中時)