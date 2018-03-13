國軍募兵廣告涉抄襲？嚴德發：有參考但不涉及著作權

2018年03月13日 18:51 中時 郭建伸

國防部的募兵廣告三話被外界質疑抄襲日本loto7的廣告，且近來有國軍女士官最近在臉書貼出募兵廣告，內容寫著「我想找個人陪我，你願意嗎？」兩者都引發外界議論。對此，國防部長嚴德發今備詢指出，雖然有參考日本樂透廣告，但國軍廣告是以學生、學校為背景，強調不涉及著作權問題。

有女士官於月初在個人臉書PO文，寫下「我想找個人陪我，你願意嗎？」並表示聽到一個新方案如果年齡符合22至32歲又大學畢業，就可以進來服役一年，月薪4萬8990元，很適合對國家有熱情又想存一筆錢的人。女士官甚至留下自己的行動電話號碼，引發網界轟動。

藍委陳學聖今在立法院院會質詢時指出，他可以體會基層招募的壓力，不願苛責，但女士官的招募的言辭頗似直銷公司；國防部募兵廣告上傳三話，又被質疑抄襲日本樂透廣告。陳學聖說，募兵不能走火入魔，呼籲行政院長賴清德要體恤基層到底有何問題。

嚴德發說，7支廣告是7個班隊委外委商做的廣告，他們是有參考日本廣告的做法，強調廣告是以學校、學生作為主角背景，強調國防部的廣告不涉及著作權問題，未來會請委外廠商多注意。

陳學聖說，募兵回歸本業，基層的壓力可能是源自於國家的政策偏誤，希望不要招募到走火入魔，直言怪怪的路對募兵沒有幫助。

賴清德則表示，雖然募兵去年都有達標，但募兵政策對前後任部長都很不容易，認同形式上多給國防部空間。

國防部的募兵廣告三話被外界質疑抄襲日本loto7的廣告，且近來有國軍女士官最近在臉書貼出募兵廣告，內容寫著「我想找個人陪我，你願意嗎？」兩者都引發外界議論。對此，國防部長嚴德發今備詢指出，雖然有參考日本樂透廣告，但國軍廣告是以學生、學校為背景，強調不涉及著作權問題。

有女士官於月初在個人臉書PO文，寫下「我想找個人陪我，你願意嗎？」並表示聽到一個新方案如果年齡符合22至32歲又大學畢業，就可以進來服役一年，月薪4萬8990元，很適合對國家有熱情又想存一筆錢的人。女士官甚至留下自己的行動電話號碼，引發網界轟動。

藍委陳學聖今在立法院院會質詢時指出，他可以體會基層招募的壓力，不願苛責，但女士官的招募的言辭頗似直銷公司；國防部募兵廣告上傳三話，又被質疑抄襲日本樂透廣告。陳學聖說，募兵不能走火入魔，呼籲行政院長賴清德要體恤基層到底有何問題。

嚴德發說，7支廣告是7個班隊委外委商做的廣告，他們是有參考日本廣告的做法，強調廣告是以學校、學生作為主角背景，強調國防部的廣告不涉及著作權問題，未來會請委外廠商多注意。

陳學聖說，募兵回歸本業，基層的壓力可能是源自於國家的政策偏誤，希望不要招募到走火入魔，直言怪怪的路對募兵沒有幫助。

賴清德則表示，雖然募兵去年都有達標，但募兵政策對前後任部長都很不容易，認同形式上多給國防部空間。

(中時)