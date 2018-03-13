國軍募兵廣告涉抄襲？嚴德發：有參考但不涉及著作權

友善列印
中時

國防部的募兵廣告三話被外界質疑抄襲日本loto7的廣告，且近來有國軍女士官最近在臉書貼出募兵廣告，內容寫著「我想找個人陪我，你願意嗎？」兩者都引發外界議論。對此，國防部長嚴德發今備詢指出，雖然有參考日本樂透廣告，但國軍廣告是以學生、學校為背景，強調不涉及著作權問題。

有女士官於月初在個人臉書PO文，寫下「我想找個人陪我，你願意嗎？」並表示聽到一個新方案如果年齡符合22至32歲又大學畢業，就可以進來服役一年，月薪4萬8990元，很適合對國家有熱情又想存一筆錢的人。女士官甚至留下自己的行動電話號碼，引發網界轟動。

藍委陳學聖今在立法院院會質詢時指出，他可以體會基層招募的壓力，不願苛責，但女士官的招募的言辭頗似直銷公司；國防部募兵廣告上傳三話，又被質疑抄襲日本樂透廣告。陳學聖說，募兵不能走火入魔，呼籲行政院長賴清德要體恤基層到底有何問題。

嚴德發說，7支廣告是7個班隊委外委商做的廣告，他們是有參考日本廣告的做法，強調廣告是以學校、學生作為主角背景，強調國防部的廣告不涉及著作權問題，未來會請委外廠商多注意。

陳學聖說，募兵回歸本業，基層的壓力可能是源自於國家的政策偏誤，希望不要招募到走火入魔，直言怪怪的路對募兵沒有幫助。

賴清德則表示，雖然募兵去年都有達標，但募兵政策對前後任部長都很不容易，認同形式上多給國防部空間。

國防部的募兵廣告三話被外界質疑抄襲日本loto7的廣告，且近來有國軍女士官最近在臉書貼出募兵廣告，內容寫著「我想找個人陪我，你願意嗎？」兩者都引發外界議論。對此，國防部長嚴德發今備詢指出，雖然有參考日本樂透廣告，但國軍廣告是以學生、學校為背景，強調不涉及著作權問題。

有女士官於月初在個人臉書PO文，寫下「我想找個人陪我，你願意嗎？」並表示聽到一個新方案如果年齡符合22至32歲又大學畢業，就可以進來服役一年，月薪4萬8990元，很適合對國家有熱情又想存一筆錢的人。女士官甚至留下自己的行動電話號碼，引發網界轟動。

藍委陳學聖今在立法院院會質詢時指出，他可以體會基層招募的壓力，不願苛責，但女士官的招募的言辭頗似直銷公司；國防部募兵廣告上傳三話，又被質疑抄襲日本樂透廣告。陳學聖說，募兵不能走火入魔，呼籲行政院長賴清德要體恤基層到底有何問題。

嚴德發說，7支廣告是7個班隊委外委商做的廣告，他們是有參考日本廣告的做法，強調廣告是以學校、學生作為主角背景，強調國防部的廣告不涉及著作權問題，未來會請委外廠商多注意。

陳學聖說，募兵回歸本業，基層的壓力可能是源自於國家的政策偏誤，希望不要招募到走火入魔，直言怪怪的路對募兵沒有幫助。

賴清德則表示，雖然募兵去年都有達標，但募兵政策對前後任部長都很不容易，認同形式上多給國防部空間。

(中時)

撩撥兩岸戰火 「摸奶手」陳為廷… 夜問打權》總統府設景觀圍籬 擋…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。