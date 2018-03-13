2018年03月13日 18:55 中時 王思慧

真人線上管家可即時翻譯，或與當地人溝通。（王思慧攝影）

觀光局推國際旅客智慧語音 首提供日韓語服務

為推動台灣國際觀光友善語言環境，交通部觀光局與中華電信和譯遊科技合作，規劃推動「台灣樂遊通」旅遊服務，結合全台暢行高速4G+上網卡，及真人影音旅遊管家服務，協助解決來台旅客的語言障礙或旅遊疑難雜症。目前首先提供日韓語服務，搶攻5月日本黃金週。

觀光局資訊室主任葉文健表示，觀光局預計在4月推出「台灣樂遊通」，將提供給來台旅客在台灣的行動上網與旅遊管家方案，旅客只要下載安裝「TourTalk」App，可享有真人雙語管家隨身服務，開拓海外市場。

葉文健說，為解決來台旅客語言不通、地方不熟等各種問題，有別於一般的機器翻譯，僅能提供簡單的對話情境或回答預設的問題，「台灣樂遊通」是由真人協助解決旅客問題，不管是在旅程途中遇到失物、迷路、就醫、報警等緊急情況，或是需要出行路線、美食、購物、住宿、景點的建議推薦，都可使用即時通訊與影音對話，獲得旅遊管家的建議與幫助。

葉文健表示，真人視訊服務前10分鐘免費，第一波優惠將針對日本和韓國市場推出該服務，旅客可講日文或韓文，真人管家透過視訊即時翻譯，立即解決旅客，預估每年有300萬人次日韓旅客受惠。

譯遊科技總經理游士逸表示，除了即時翻譯外，旅客在出發前1到2個月可以文字詢問，提前規劃行程；也可透過管家聯繫飯店、民宿。若在台灣餐廳看不懂菜單，也可打視訊電話，直接請管家翻譯菜單或與餐廳服務人員溝通，就像一個朋友在旁邊，幫助旅客與商店解決溝通問題或困難，結合科技和觀光溫度。

游士逸指出，線上真人管家服務時間是從上午9時到晚間9時，可無限次數連線，一開始提供免費10分鐘服務，若超過10分鐘，採付費服務，民眾也可購買套裝吃到飽方案，目前全球有1千多名人才庫可支援真人管家服務，4月先推出日韓語，4月底至5月初新增英語系。

台灣樂遊通結合中華電信電信和上網服務，加上真人線上管家服務，5天內吃到飽套裝暫定約688元，實際售價將依中華電信4月公告為主。

觀光局表示，這次國際旅客多語化智慧服務規劃，將會在觀光局官網上提供來台旅客專屬優惠與試用帳號，歡迎國際旅客立即體驗「來台有人幫」的溫暖旅遊服務。

(中時)