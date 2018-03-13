帶著感恩的心 新北夫婦捐贈金門救護車

來自新北市蘆洲的羅三延、蔡寶玉夫婦13日捐贈1輛救護車「三寶號」給金門醫院。（李金生攝）

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金門醫院院長屠乃方（右）表示，羅三延夫婦的熱心義舉，將讓鄉親的健康獲得更好的保障。（李金生攝）
蔡寶玉說，希望也盡自己的一點綿薄之力，幫助金門鄉親和遊客。（李金生攝）
「三寶號」救護車造價新台幣200萬元，配備全套急救設備。（李金生攝）
縣府參議甯國平（右）感謝善心人士的義舉，讓鄉親健康更有保障。（李金生攝）

來自新北市蘆洲的羅三延、蔡寶玉夫婦13日捐贈1輛救護車「三寶號」給金門醫院，感念救護車對自己和家人的照顧。他們表示，「三寶2號、3號會繼續捐下去」、「只要哪裡有需要，都會盡力協助。」

目前從事建築業的他們，取用2人的中間名字，為捐贈的救護車命名。57歲的蔡寶玉說，她曾搭過4次救護車，第一次是15年前和先生、孩子到南部旅遊時，在深山溪谷中突然急症發作，難忘當時救護車一路鳴笛走在迂迴山路，緊急將她送到最近的診所，才紓緩疼痛症狀。

後來，再坐上救護車陪伴病危的婆婆和雙親，更讓蔡寶玉一次次感受生離死別的心痛，也領悟生老病死的人生必經歷程，許下有一天要捐贈救護車，幫助社會大眾的心願。

羅三延為讓另一半早日完成心願，幾年來更加努力工作，這回透過新北市好友陳志偉、新北市頭前義消分隊長簡岱東和金門縣消防局副局長王世祿的牽線，終於實現一直放在心裡的願望。

金門醫院院長屠乃方表示，金門醫療資源不如台灣，但金門本島和各離島的日常救護與轉診、後送作業，在救護車的使用比率都不低於台灣，羅三延夫婦的熱心義舉，將讓鄉親的健康獲得更好的保障。

「三寶號」救護車造價新台幣200萬元，配備全套急救設備包括擔架、氧氣組、行車紀錄器、AED、藍牙。在這輛生力軍加入醫療行列後，金門本島和小金門軍警醫消救護車共有18輛。

蔡寶玉說，他們夫婦倆一路走來，受到很多人的協助，希望也盡自己的一點綿薄之力，未來能幫助金門鄉親，以及來金觀光的遊客。

(中時)

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