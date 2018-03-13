青農返鄉種草莓 方便長者採草莓初體驗

2018年03月13日 19:48 中時 張朝欣

四湖鄉福家草莓園負責人吳一庭，青農返鄉種植草莓，13日邀請社區關懷據點老人家採草莓，不少70歲以上長者初體驗一圓採草莓夢想，吳一庭認為雲林沿海發展特色農業，是青農創業的好選擇。

雲林縣家園關懷協會13日安排水林鄉社區照顧關懷據點10餘名老人家，前往四湖鄉福家草莓園採草莓，希望讓這些行動不便的老人家到戶外走走曬太陽，藉由接近大自然活絡身心。

10餘名老人家都是70歲以上長者，不少人是首次採草莓，開心地像小朋友似的，81歲的洪姓阿嬤說吃過草莓，但生平第1次採草莓，很高興沿海地區有草莓園讓她圓夢。

主辦單位李明遠表示，最近高架草莓掀起一陣熱潮，許多長輩沒有採草莓經驗，趁著草莓季帶長輩們採果去，採收高架草莓不用彎下腰來，讓行動不便的長者也能輕鬆體驗採草莓的樂趣。

福家草莓園負責人吳一庭是8年級的返鄉青農，大學3年級才第1次到苗栗大湖採草莓，為讓家鄉民眾能夠就近體驗採草莓樂趣，決定返鄉經營草莓園，堅持網室栽種不灑農藥，就是要讓大家吃的美味又安心。

吳一庭說，雲林沿海氣候比苗栗炎熱，因此草莓產期較早開始也較早結束，為了讓草莓園更多元化，他計畫在周邊種植各種蔬菜水果，結合社區、學校，打造1處觀光休閒農場，讓大家就近採草莓、吃蔬食。

(中時)