遭罰14萬 老農自家土地服藥自盡

2018年03月13日 19:38 中時 邱立雅

新竹縣五峰鄉白蘭部落一名曾姓民眾9日吞農藥自盡，原來是他去年因違反水保法，日前遭縣府裁罰14萬，曾男因久病無力償還罰款，上月老母親又離世，多重打擊之下讓他選擇走上絕路。家屬12日到縣府陳情，族人也提出多項訴求，只希望不要再有相同的憾事發生。

曾男在白蘭部落擁有5分土地，因罹患痛風，手腳變形無力耕種，又未能領取低收入補助，於是將土地出借給親友，每年收取1萬8的租金勉強度日。未料去年遭人檢舉土地未申請就整地耕作，違反「水保法」遭裁罰14萬元。

縣議員趙一先表示，曾男事後曾找他幫忙，他當時陪同曾男到縣府原民處陳情，原民處答應會重新考量土地實作情形、曾家狀況等等，請曾男補送陳情書讓原民處能酌情從輕發落，未料曾男卻先一步動作，留下遺憾。

12日家屬到縣府陳情後，晚間部落族人又齊聚討論提出幾項訴求，希望未來縣府能派員到部落巡迴解說，讓民眾了解土地使用規範，另外還希望未來若有土地爭議發生，相關文件必須要有當事人說法，避免疏漏，最後則是希望類似的憾事別再發生。

趙一先指出，希望中央行政能因地制宜，以實際狀況做縝密檢討，曾妻與族人也希望在16日公祭前，能夠看到縣府對裁罰的不予追究的文件或證明，讓所有人能安心。

縣府原民處回應表示將重新裁定此案，且未來尖石、五峰兩鄉，公所查報案件時也擬檢附當事人意見供縣府裁罰時參考，否則一律退件補陳。

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(中時)