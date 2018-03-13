毒蟲爽開轟趴 警方上門驚見屋頂藏3把改造手槍

2018年03月13日 20:02 中時 張穎齊

警方在江男住處頂樓查獲到1袋可疑物，裡面裝有3把改造手槍與11顆子彈。（張穎齊翻攝）

警方在江男住處查獲到的槍枝與毒品。（張穎齊翻攝）

江男住處。（張穎齊翻攝）

基隆市江姓男子（35歲）與郭姓男子（39歲）有多項毒品前科，經常在中山區新西街的透天厝住處，廣邀朋友到家中開毒趴，警方獲報後展開長期查訪與蒐證，昨（12）日見時機成熟持搜索票逮人，發現現場除了有毒品外，還意外在屋頂上發現3把改造手槍，於是將江男等人依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局第一分局偵查隊小隊長黃永茂、偵查佐陳青文、吳浚銨、警員江鈞聖，於12日執行警政署頒「查緝少年藥頭及新興毒品專案」勤務，12日下午2時許前往江男住處搜索，當場查獲一粒眠255顆、毒咖啡1包（12.66公克）、K他命3包（42.79公克）、安非他命3包（4.7公克）。

不過警方仍不敢大意，屋裡屋外都徹底搜索，意外在屋頂發現1袋可疑物，裡面裝有3把改造手槍、子彈11顆。江男與郭男被警方訊問時，眼神呆滯、不知所措，並狡辯是其他友人來拜訪時所留下，警方仍將江男等人依法送辦，並擴大追查槍彈與毒品來源。

一分局分局長王貴正呼籲，為落實政府新世代反毒政策及選前治安重點工作，確保治安平順，警方必定全力以赴、加強查緝檢肅，使社會大眾有一個和諧平安的生活環境。

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(中時)