楊丞琳曾被笑「四眼田雞」 戴眼鏡搖身變性感女教師

楊丞琳笑稱自己戴眼鏡不知為何總有種「惹火感」。(蘇蔓攝)

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楊丞琳想改變大家對眼鏡的觀感。(蘇蔓攝)
楊丞琳出席眼鏡代言活動。(蘇蔓攝)

楊丞琳13日出席眼鏡代言活動，也是開春首個公開代言活動，據悉代言費七位數，她笑稱不知為何每次戴眼鏡都有種惹火感，戲稱自己很像秘書或性感女老師，她小學五年級就開始戴眼鏡、牙套，曾被取笑是四眼田雞和牙套妹，但現在眼鏡反而成為時尚的一環，因此她發願要改變大家對眼鏡的觀感，將眼鏡變成時尚文青配件。

她目前近視度數約400度，家裡約有5、60副眼鏡，包括平光眼鏡、墨鏡等，最貴大約也僅上萬元，不追求上面有鑲鑽的奢華型眼鏡。被問到男友李榮浩是否是眼鏡控，她笑回：「很難回答。」不過她日前受訪被寫成想結婚，事後在微博發文，將當時訪問內容還原澄清，更表示之後不會再多聊感情事，她今也澄清自己沒生氣，只是覺得多說多錯，因此決定以後還是什麼都不要說比較好。

楊丞琳自己開公司當老闆已一年多，感性說雖然當老闆很辛苦，但也很幸福，她更笑稱自己是很有人性的老闆，常讓員工放假，放假額度已超越一例一休。她日前和「4 in love」成員黃小柔、冷嘉琳、張棋惠再度相約，被問起如何維繫友情秘訣，她坦言自己是會主動揪團的人，「不要被動，臉皮要厚，很多人都是等別人來約，我是會把行程表攤開，讓大家來約，只要團體中有人是積極的，就很好維持。」她表示團員都已為人母，因此大家話題總圍繞在媽媽經，她雖聽得很開心，但並不會羨慕。

(中時)

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