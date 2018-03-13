中國在焦躁？中方：繼續發揮獨特作用

2018年03月13日 22:31 旺報 呂佳蓉

中國在朝鮮半島的話語權是否在下降？據《朝鮮日報》報導，南韓總統特使、國家安保室室長鄭義溶12日赴中介紹訪朝、訪美的結果，報導指出，有觀察認為，此次接待鄭義溶的中方舉措，反映出中方在面對朝鮮半島問題時，影響力感到不如以往的焦躁感。中國外交部今日照例舉行記者會，發言人陸慷指出，中方會繼續發揮自己的獨特作用，推動各方談起來、談下去，談出好成果，談出一個和平、穩定、無核的朝鮮半島。

報導指出，中方接待鄭義溶，對並非國家元首級的參謀團隊而言，是罕見的接待。據外交消息人士表示，楊潔篪在面談的整個過程中，向鄭義溶室長詢問了關於金正恩的所有細節。楊潔篪也表示，中方希望持續發揮積極且建設性的作用。

此外，在當地時間下午5點起的35分鐘裡，習近平親自和鄭義溶進行了面談。在當地時間下午6點20分起的約2個小時裡，鄭義溶又在釣魚臺和王毅進行了晚餐。。

當天，在北京人民大會堂的福建廳接見鄭義溶時，中國大陸領導人習近平說：「朝鮮半島無核化與不戰、不亂，是中國的一貫立場。我積極評價韓方所付出的努力。」同時，他還明確表示中國會參與未來的無核化談判。中方的新聞稿還顯示，習近平在和鄭義溶的面談中，還提到了「（中國）希望將中方的『雙軌並行』構想和各國的有益建議相結合，推動朝鮮半島問題的政治解決。」

此前接見了鄭義溶的出席晚餐接待的王毅說：「現在中國正在開兩會，但習主席還是擠出時間接見了鄭義溶室長。這表明了中國對維護韓半島和平的堅定決心，以及對韓方努力的支持。」

(旺報)