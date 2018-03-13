隋棠力挺吳季剛 化身小粉絲不敢獻寶

2018年03月13日 19:32 中時 陶福媛

隋棠與吳季剛兩人見面相談甚歡，但隋棠不敢把自己設計的服裝作品讓吳季剛評鑑。（羅永銘攝影）

吳季剛的媽媽陳美雲（左起）、嫂嫂董筱惠和同婚伴侶Gustavo Rangel力挺站台、全力支持吳季剛。。（羅永銘攝影）

吳季剛為隋棠解說自己設計的作品。（羅永銘攝影）

喜愛灰色的吳季剛，以摩登台灣為靈感設計一款限量黑鑽水晶手環，限量15只。（Swarovski提供）

吳季剛為Atelier Swarovski設計的Mosaic系列彩色水晶戒指，8900元。（Swarovski提供）

「台灣之光」吳季剛（Jason Wu）翩然抵台，出席他為Atelier Swarovski聯名設計的水晶飾品發表會，已有許久未出現公開場合的隋棠為了偶像吳季剛，暫時拋下孩子力挺站台，身穿一襲Jason Wu中空露肚小禮服，配戴吳季剛為Atelier Swarovski設計的Mosaic水晶飾品，難掩粉絲的雀躍心情。

「我們後台聊了很久，我問Jason為什麼突然想結婚，他說純粹只是想辦個派對，他真的很可愛！」隋棠笑說，最近她創業成立服裝品牌「Suitangtang」，原本想順道向大師請益，但面對心目中的偶像時，又害羞不敢說出口，心情就像是小粉絲一般。

吳季剛在台行程不到五天，與工作夥伴兼人生伴侶Gustavo Rangel 緊抓住機會嘗美食，除了「鼎泰豐」、「食養山房」外，連夜市的炸雞排也不放過，但擔心發胖，不敢吃最愛的紅豆餅。

這回吳季剛與「Atelier Swarovski」合作的聯名「Mosaic」水晶，特別以摩登台灣為靈感設計一只黑鑽水晶手環，全球限量50只，台灣搶先上市15只，作為送給台灣的禮物，而第一個擁有這只手環的人，就是吳媽媽陳美雲。

「媽媽是我的超級粉絲，我當然要把剛出爐的全套Swarovski作品搶先送給她！」吳季剛笑說。

Atelier Swarovski與吳季剛聯名系列採用色彩鮮豔的不規則切割水晶，風格摩登現代、晶瑩閃耀，展現不凡品味，吳季剛的媽媽陳美雲、嫂嫂董筱惠配戴水晶飾品出席，同婚伴侶兼Jason Wu財務長Gustavo Rangel也在現場忙進忙出，家人力挺站台、全力支持吳季剛。

Swarovski為打入奢華精品陣營，十年前推出設計師聯名訂製系列「Atelier warovski」，與拉格斐、高第耶等大師攜手合作，成功營造奢華精品形象。為慶祝「Atelier Swarovski」成立十周年，Swarovski本季邀請吳季剛（Jason Wu）聯名合作推出「Mosaic系列」，以紅色、綠色、桃紅色和銀色等不對稱水晶精製而成。

(中時)