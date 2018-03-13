外國郵輪首次來台環島及跳島旅遊 推廣郵輪觀光

2018年03月13日 19:37 中時 王思慧

卡麗多莉依序靠泊台中港、金門水頭港、澎湖馬公港、台南安平港、台東富岡漁港及花蓮港。（航港局提供）

英國Noble Caledonia（卡麗多莉）郵輪訂於3月15日至23日以FLY-CRUISE方式帶領約100名英國旅客到訪台灣。航港局表示，旅客從桃園國際機場入境後，在台北住宿1至2晚再由基隆港開始郵輪之旅，這是國際郵輪公司首次載運外國旅客以環島及跳島方式來台旅遊，希望未來能比照此模式，推廣台灣郵輪觀光。

航港局表示，台灣各地有許多極具吸引力的觀光景點，但受限於交通工具，尤其是來自歐美的外國旅客來台，大多只走訪台北等大都市；而大型郵輪受限於碼頭靠泊問題及旅客接待能量，也多選擇靠泊國際商港。

不過，近年來郵輪型態趨向多元，除了有載運2至3千人的大型郵輪外，還有僅載運百餘人的小型精緻郵輪，小型郵輪對碼頭水深及長度要求較低，所需遊覽車、餐廳等數量也不像大型郵輪那麼多，故對離島而言推動小型郵輪觀光更適合。

航港局副局長陳賓權表示，卡麗多莉郵輪公司日前主動找台灣合作，之前已踩線過一次，行程安排很滿意；此郵輪可載114人，船員有70人，噸位為4千2百噸，屬小型郵輪。這次來台環島及跳島旅遊，依序靠泊台中港、金門水頭港、澎湖馬公港、台南安平港、台東富岡漁港及花蓮港，再前往日本，一人收費30萬台幣，可算是高價位郵輪行程。航港局與台灣港務公司將於3月17日下午4時在基隆港舉辦迎賓活動。

陳賓權說，郵輪在東北亞及東南亞間有南環線、北環線，從日韓到香港、馬來西亞等，而台灣地理位置剛好是中間點，很適合郵輪在台灣停留，航港局會積極輔導國際郵輪業者，協調來台觀光。目前除了英國郵輪公司率先來台，德國、瑞典公司也有興趣，若這次郵輪環島成功，未來可建立此成功模式，吸引其他郵輪靠泊台灣。

若來台環島郵輪觀光模式成功，未來甚至可開發台灣本島至離島間郵輪航線，例如4月18日麗星郵輪行駛澎湖，讓我國民眾也能享有不一樣的郵輪跳島旅遊。

(中時)