今年信義鄉梅花大爆發　梅果竟大歉收

信義鄉青梅連續第3年減產，今年產量預估僅為年均值的一半。（沈揮勝攝）

友善列印
中時
青梅產季已至，部分梅園已開始零星採收。（沈揮勝攝）
今年果實個頭比去年大。（沈揮勝攝）
信義鄉農會青梅收購作業將於26日開市，部分梅農開始著手整理、修枝以利採收。（沈揮勝攝）
修枝作業。（沈揮勝攝）
今年農會預定26日開市。（沈揮勝攝）
信義鄉農會梅子夢工廠日曬區、乾燥室等處理場域，都設有緩衝區隔離，以控管衛生與產品品質。（沈揮勝攝）

信義鄉為台灣青梅重量級產區，去年底、今年初賞梅季花況大爆發，也預告青梅大豐收。但事與願違！26日開市在即，農友發現產量僅為歷年平均值一半，苦嘆「花開少時果實結得少、花開多時果實還是少」，不知該怎麼辦？唯一安慰的是今年梅果個頭大、品質也不錯。

信義鄉農會梅子夢工廠廠長張勝正、專業梅農葉茂仁指出，近年信義鄉青梅歉收情形已非頭一遭；正常情況下，每公頃梅園年採收1萬5000至2萬公斤，但前年僅1萬公斤出頭、約正常產量之6成，去年更慘只有4、5000公斤、約2到3成。

由於大缺貨，造成盤商與蜜餞、食品工廠恐慌性搶購，導致市場交易價格混亂，去年29mm以上的LL級青梅果每公斤80、100元時有所聞；價格最平穩梅子夢工廠，也從往昔的45到65元收購價，提高到60至80元。

連續兩年歉收，包括梅子夢工廠與外地蜜餞、食品工廠原有的庫存幾已消化出清，今年再逢減產，盤商搶貨難免、消費者恐怕也得多付點銀兩；但對梅農與加工廠而言，也不見得划算，採收與價購成本增加，批發零售價格難拿捏！

針對今年賞梅季花況大爆發，甚至被形容為「近10多年來梅花開得最多、最美得一次」，但結果率卻出乎意外的低，葉茂仁分析指出兩大原因。

其一為今年盛花期時，連兩日下大雨，打落花蕊、花粉；其二為授粉期時連續兩波大寒流，導致蜜蜂等授粉媒介昆蟲活動力減弱、甚至窩在巢中不出門，授粉率不佳、著果狀況不理想，預估每公頃只能採收8000到1萬公斤左右，約為歷年均值的5成上下。

梅子夢工廠加工組長陳俊宏表示，青梅採收，有手採與竿採兩種方式；前者摘取完整梅果，適醃製Q梅、脆梅，竿採因會損傷外皮，多用以熬製梅精；梅子夢工廠近年門市及通路需求量大增，今年青梅收購量將從去年的38萬公斤，增為40萬至50萬公斤。

(中時)

外國郵輪首次來台環島及跳島旅遊… 簡文秀勉警專生：善良終有好報 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。