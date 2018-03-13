今年信義鄉梅花大爆發　梅果竟大歉收

2018年03月13日 19:49 中時 沈揮勝

青梅產季已至，部分梅園已開始零星採收。（沈揮勝攝）

今年果實個頭比去年大。（沈揮勝攝）

信義鄉農會青梅收購作業將於26日開市，部分梅農開始著手整理、修枝以利採收。（沈揮勝攝）

修枝作業。（沈揮勝攝）

今年農會預定26日開市。（沈揮勝攝）

信義鄉農會梅子夢工廠日曬區、乾燥室等處理場域，都設有緩衝區隔離，以控管衛生與產品品質。（沈揮勝攝）

信義鄉為台灣青梅重量級產區，去年底、今年初賞梅季花況大爆發，也預告青梅大豐收。但事與願違！26日開市在即，農友發現產量僅為歷年平均值一半，苦嘆「花開少時果實結得少、花開多時果實還是少」，不知該怎麼辦？唯一安慰的是今年梅果個頭大、品質也不錯。

信義鄉農會梅子夢工廠廠長張勝正、專業梅農葉茂仁指出，近年信義鄉青梅歉收情形已非頭一遭；正常情況下，每公頃梅園年採收1萬5000至2萬公斤，但前年僅1萬公斤出頭、約正常產量之6成，去年更慘只有4、5000公斤、約2到3成。

由於大缺貨，造成盤商與蜜餞、食品工廠恐慌性搶購，導致市場交易價格混亂，去年29mm以上的LL級青梅果每公斤80、100元時有所聞；價格最平穩梅子夢工廠，也從往昔的45到65元收購價，提高到60至80元。

連續兩年歉收，包括梅子夢工廠與外地蜜餞、食品工廠原有的庫存幾已消化出清，今年再逢減產，盤商搶貨難免、消費者恐怕也得多付點銀兩；但對梅農與加工廠而言，也不見得划算，採收與價購成本增加，批發零售價格難拿捏！

針對今年賞梅季花況大爆發，甚至被形容為「近10多年來梅花開得最多、最美得一次」，但結果率卻出乎意外的低，葉茂仁分析指出兩大原因。

其一為今年盛花期時，連兩日下大雨，打落花蕊、花粉；其二為授粉期時連續兩波大寒流，導致蜜蜂等授粉媒介昆蟲活動力減弱、甚至窩在巢中不出門，授粉率不佳、著果狀況不理想，預估每公頃只能採收8000到1萬公斤左右，約為歷年均值的5成上下。

梅子夢工廠加工組長陳俊宏表示，青梅採收，有手採與竿採兩種方式；前者摘取完整梅果，適醃製Q梅、脆梅，竿採因會損傷外皮，多用以熬製梅精；梅子夢工廠近年門市及通路需求量大增，今年青梅收購量將從去年的38萬公斤，增為40萬至50萬公斤。

(中時)