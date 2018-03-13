林依晨《老男孩》點擊刷新愛奇藝台灣站紀錄！晨神登流量女王寶座

2018年03月13日 19:47 中時 林淑娟

劉燁。（愛奇藝台灣站）

老男孩與小男孩組合有許多火花。（愛奇藝台灣站）

林依晨劇中教英文。（愛奇藝台灣站）

林依晨主演的陸劇《老男孩》正在兩岸三地熱播中，已連續一周蟬聯衛視收視冠軍，微博話題閱讀量高達5.2億，海外累計播放流量突破10億，愛奇藝台灣站在台累計點擊量12日已突破100萬，超越黃曉明、劉昊然主演的《瑯琊榜之風起長林》紀錄，成為開站以來，最快突破百萬點擊量紀錄的陸劇第一。暌違小螢幕4年多的晨神一舉登上流量女王寶座！

人正在大陸拍戲的林依晨，得知消息也很開心表示：「謝謝大家的喜愛和支持。」林依晨劇中挑戰麻辣英文老師表現不俗，曾赴英國留學的她，在「2015首爾電視劇大賞」的頒獎典禮以及2016海外採訪Coach藝術總監，就展現過非凡的英文能力，在本劇也以一貫流利的英語來為學生上課，林依晨表示：「在劇中每堂課都像是表演，通常學生演員在15分鐘就會分散注意力，所以要適時加入笑料吸引他們，拍完之後覺得當老師真不簡單。」

《老男孩》是近期少見的「男孩成長系」故事題材，金馬影帝劉燁詮釋灑脫飛揚、不喜拘束的老男孩吳爭，看似漫不經心的人生態度卻有著重情重義的性格本質，眼神轉折滿滿都是戲。飾演16歲兒子的胡先煦戲分也吃重，劇中他一夕之間頓失家庭，從此結束茶來伸手飯來張口的少爺生活，與陌生的父親吳爭從此展開互看不順眼卻又逐漸在乎對方的拉鋸戰，也在被迫同住屋簷下的生活中學習承擔責任與互相包容，這對老男孩v.s小男孩的組合引起許多觀眾共鳴，深獲喜愛。

(中時)