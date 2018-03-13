港女來台遭男友殺害裝箱棄屍 警方在北捷竹圍站後方尋獲遺體

陳男與謝姓死者女友投宿的大同區飯店。（陳鴻偉攝）

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中時電子報
、中國時報記者/
此間為這對香港男女投宿的旅店。（讀者提供）
香港男子陳同佳帶女友潘曉穎到台旅遊後將她殺害，將屍體裝進行李箱棄置於淡水竹圍捷運站外草地，警方獲報後徹夜在周邊搜索。(譚宇哲攝)
香港男子陳同佳帶女友潘曉穎到台旅遊後將她殺害，將屍體裝進行李箱棄置於淡水竹圍捷運站外草地，警方獲報後徹夜在周邊搜索。(譚宇哲攝)
香港男子陳同佳帶女友潘曉穎到台旅遊後將她殺害，將屍體裝進行李箱棄置於淡水竹圍捷運站外草地，警方獲報後徹夜在周邊搜索。(譚宇哲攝)
香港男子陳同佳帶女友潘曉穎到台旅遊後將她殺害，將屍體裝進行李箱棄置於淡水竹圍捷運站外草地，警方獲報後徹夜在周邊搜索。(陳君瑋攝)
香港男子陳同佳帶女友潘曉穎到台旅遊後將她殺害，將屍體裝進行李箱棄置於淡水竹圍捷運站外草地，警方獲報後徹夜在周邊搜索。(陳君瑋攝)

遭到男友陳同佳殺害的香港女子潘曉穎，屍體被陳嫌帶到淡水竹圍捷運站附近自行車道棄屍，北市大同分局及刑事局專案小組漏夜趕赴淡水尋屍，於晚間21時30分左右，在竹圍捷運站往關渡站方向，步程約10分鐘的自行車道旁草叢內，尋獲潘女屍體，屍體已呈腐壞，警方已報請士林地檢署，檢方決定漏夜相驗中。

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據悉，潘父獲悉女兒遺體尋獲，立即趕往淡水現場認屍，目前，警方已將陳屍現場鎖管制，將待鑑識人員勘驗採樣結束後，將屍體移置市立第2殯儀館，檢方將漏夜展開相驗。

(中時電子報)

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