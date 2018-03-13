簡文秀勉警專生：善良終有好報 堅持必有收穫

2018年03月13日 19:54 旺報 李侑珊

警專師生與聲樂家簡文秀教授合影。（億光文化基金會提供）

警專校長衛悌琨與聲樂家簡文秀合唱月亮代表我的心。（億光文化基金會提供）

聲樂家簡文秀12日以「你想做個好運的人嗎?」為題，在台灣警察專科學校舉行專題演講，勉勵現場近5000位未來人民的褓姆們，「善良，終有好報；堅持，必有收穫」，不管在任何時候都要懷抱一顆真誠善良、隨時幫助別人的心，廣結善緣，你就一定會是一個好運的人！

簡文秀繼去年5月31日受邀在國防大學以「春天的花是多麼的香」為講題，今年再次受到台灣警察專科學校校長衛悌琨的邀請，進行專題演講。

簡文秀12日受邀到台灣警察專科學校開講，精闢的演講內容，讓現場充滿歡樂與感動，其中也做了音樂的解析與鑑賞，為警專學生補足人文素養，而簡文秀身為歌唱家，現場也為學生演唱多首知名歌曲，讓整個講座會場氛圍達到最高點！

簡文秀表示，每個人的人生關卡都不同，可能是親情、友情、愛情或是工作，當年她考上托福，且獲得全額獎學金，毅然決然赴美國國際大學（U.S.I.U.）進修，有位舞蹈系的同學在舞蹈課中經常跌倒，簡文秀便熱心的問她：「怎麼會經常跌倒呢? 」該名同學表示，因為沒有生活費，晚上都還要到餐廳洗碗打工，所以才會精神不濟，這時候簡老師二話不說，馬上決定將自己也所剩無幾的生活費，每個月分一些給同學，請她到畢業為止，都別再去洗碗打工了，認真上課學習才好。

簡文秀說，該名女同學相當感念這份恩情，希望有機會回報，於是畢業時向簡文秀表示：「我這輩子欠妳很多，我該如何報答妳呢? 妳心中是否有希望完成的願望，讓我來幫忙妳實現」，簡文秀認為，同學自己生活都無著落了，就一直推託說沒有願望，過了兩三天後，還是拗不過同學的請求，就說自己內心深處的確有個願望，希望能夠用交響樂團伴奏灌製一張唱片，未料這位同學的親戚，居然是中國歌舞團的音樂總監，因此當下決定協助簡文秀，完成了由百人組成的中央交響樂團錄製的兩張唱片，也完成簡老師的願望。日後這兩張唱片，在台灣榮獲金鼎獎最佳演唱人獎及最佳專輯獎等兩個獎項。

簡文秀常說：「廣結善緣，你才會真正成為一個好運的人！」憑藉這一點善念，便能無往不利，因為一片善心、一念之愛，上天自然給你一份福氣，使這個善緣擴大，使你人生的道路順遂，也因為這一生的善良善緣，讓簡文秀認為，自己一直是個好運的人，「千萬不要因為圖自己的利益好處，而讓別人不順利或有障礙，凡事先設身處地為他人著想，自然就是好運的人！」她說。

(旺報)