Cold Stone省錢秘技！店員揭4種內行人「創意吃法」

2018年03月13日 19:54 中時電子報 莊楚雯 廖宇綺、編輯/

對於愛吃冰的人而言，一年四季都吃冰也沒在怕，其中連鎖冰品Cold Stone酷聖石更是許多熱愛的選擇，不過菜單上款式那麼多，點哪些才是最內行的呢？最近就有酷聖石員工在社群網站上分享比較少人知道的點法，以及他認為「意外好吃的」幾款冰品，一起來看看吧！

店員透露，如果吃膩了經典冰淇淋，也可以試試看自創的，價錢也比較便宜一點，但是只能選一種冰一個配料，要再多加配料就是+15元。另外脆餅其實也不只可以拿來拍照好看，可以請店員幫忙拌在裡面一起吃，就變成了另一種配料。最重要的是店內的冰其實很「歡迎試吃」，但是只能試吃冰、無法試吃配料。

（圖／FB@Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋）

▍1、巧克力冰+香蕉（自創） ▍

店員大讚「這真的超級好吃」，他表示Cold Stone的巧克力冰其實都很不錯，只是經典的配料比較偏甜，如果吃這自創的話，可以把脆餅拌進去更好吃。

▍2、鐵關音冰+布朗尼（自創） ▍

店員非常推薦店內的布朗尼，加茶類的冰幾乎都不錯，之前季節限量的奶茶冰加布朗尼就很好吃，因此這款搭配也是意外的好吃。

▍3、香奶冰+蘋果派餡（自創） ▍

與經典冰淇淋「酷石蘋果派」吃起來蠻像的，經典的料多了焦糖醬跟派皮餅乾、肉桂粉，自創的搭配吃起來比較沒那麼甜，價格也比較便宜，而且蘋果派餡非常好吃。

▍4、芝麻爆囍（期間限定） ▍

芝麻冰跟經典花生醬很配，跟上面的花生餅乾一起拌進去吃比較好吃，怕甜的建議可以試試這款，花生醬是無糖的，芝麻味也很香濃。

(中時電子報)