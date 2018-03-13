2019年營運 北京新機場影響全球

2018年03月13日 22:31 旺報 李鋅銅

北京新機場將在2019年投入營運。根據規劃，初期旅客輸送量為4500萬人次，2025年旅客輸送量為7200萬人次，遠期將超過1億人次。大陸民航專家表示，北京新機場不僅會直接影響京津冀，重構大陸國內市場競爭格局，影響的範圍甚至還會擴張至全球。

中國民航大學臨空經濟研究所所長曹允春認為，新機場是國家發展新的動力源，就是要將新機場打造成為世界交通重要的樞紐。以北京新機場帶動京津冀的開放，堅持統籌國際、國內「兩個市場、兩種資源」，開通更多航線航班，未來將會讓大陸成為引領世界發展的主要力量。

新機場位於北京大興區和河北廊坊市廣陽區之間。到天安門直線距離46公里，到廊坊市中心26公里。更大範圍看，新機場距離天津市區80公里，距離雄安新區約60公里，處於京津雄三角形的中心。

依據規劃，新機場本期建設70萬平方公尺的航站樓和4條跑道，建成後可滿足4500萬旅客輸送量。2025年再建設約20萬平方公尺衛星廳，屆時可滿足7200萬人次年旅客輸送量。遠期建設南航站樓和2條跑道，可滿足年旅客輸送量1億人次以上。大陸民航局機場司建設處處長彭愛蘭表示，北京新機場最終的綜合運輸保障能力要遠大於目前的首都機場。

(旺報)