美軍開發可折疊冰箱 方便後勤運送

美軍很重視冰箱這種後勤設備，打算把冰箱給縮小變得更容易運送。(圖/C4IISR)

友善列印
中時電子報

俗話說「外行談戰術，內行看後勤」，美軍確實做到這一點，他們的後勤管理是非常高明的，最前線士兵打仗回基地，都有新鮮的伙食可吃，所以美軍相當重視冰箱這樣的儲存設備。不過美軍冰箱非常巨大，長6公尺、2.4公尺、高2.4公尺，運輸是後勤部隊相當頭痛的事，因此美國陸軍後勤研發部門正在設計可折疊冰箱。

美國指管系統新聞(C4ISR net)報導，冰箱是後勤的重要設備，除了為伙食保鮮以外，製冰也相當重要，比如戰地醫療。目前設計中的折疊冰箱，可以縮小到現有冰箱的三分之一，它採用了更小型的馬達、高效的絕緣材料，使它不但容易運送，也可更省電。

研發人員班．威廉斯(Ben Williams)說：「折疊冰箱說起來容易做起來難，首先它必須有效隔溫，它必須有一定的耐用性，還需要足夠輕便。」

團隊以複合材料製成的真空絕熱板，解決了大多數問題，與傳統冰箱是用隔熱泡沫相比，真空絕熱板更輕薄，卻更能隔溫。

傳導的部分解決以後，團隊還發明一種阻熱塗料，這種技術有助於減少外殼吸收輻射熱達到6倍，也就是即使被陽光照射，它的內部仍然可以很涼快。

據威廉斯的說法，目前已造了了折疊冰箱基本原型，但還需要3年的開發和測試，才能確定它堅固耐用，符合軍用標準，假如研發順利，折疊冰箱可以大大改善後勤負擔。

(中時電子報)

文章來源：How collapsible refrigerators and unmanned helicopters are solving DoD's logistics problems

更多軍事戰略，都在中時軍事頻道
美擬派兩棲攻擊艦和F-35B 參加美…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。