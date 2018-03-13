美軍開發可折疊冰箱 方便後勤運送

2018年03月13日 20:07 中時電子報 江飛宇

俗話說「外行談戰術，內行看後勤」，美軍確實做到這一點，他們的後勤管理是非常高明的，最前線士兵打仗回基地，都有新鮮的伙食可吃，所以美軍相當重視冰箱這樣的儲存設備。不過美軍冰箱非常巨大，長6公尺、2.4公尺、高2.4公尺，運輸是後勤部隊相當頭痛的事，因此美國陸軍後勤研發部門正在設計可折疊冰箱。

美國指管系統新聞(C4ISR net)報導，冰箱是後勤的重要設備，除了為伙食保鮮以外，製冰也相當重要，比如戰地醫療。目前設計中的折疊冰箱，可以縮小到現有冰箱的三分之一，它採用了更小型的馬達、高效的絕緣材料，使它不但容易運送，也可更省電。

研發人員班．威廉斯(Ben Williams)說：「折疊冰箱說起來容易做起來難，首先它必須有效隔溫，它必須有一定的耐用性，還需要足夠輕便。」

團隊以複合材料製成的真空絕熱板，解決了大多數問題，與傳統冰箱是用隔熱泡沫相比，真空絕熱板更輕薄，卻更能隔溫。

傳導的部分解決以後，團隊還發明一種阻熱塗料，這種技術有助於減少外殼吸收輻射熱達到6倍，也就是即使被陽光照射，它的內部仍然可以很涼快。

據威廉斯的說法，目前已造了了折疊冰箱基本原型，但還需要3年的開發和測試，才能確定它堅固耐用，符合軍用標準，假如研發順利，折疊冰箱可以大大改善後勤負擔。

(中時電子報)