里長免費供電4年裝路燈 市府接手幫

2018年03月13日 19:56 中時 蔡依珍

桃園區明德里長廖坤徽免費供電4年裝路燈，黃永鎮獲悉後向養工處爭取，市府將接手維護。(蔡依珍攝)

桃園區明德里長廖坤徽免費供電4年裝路燈。(蔡依珍攝)

「里長你換燈泡怎麼往外跑？」桃園區和中正路交會、約100公尺的同德十二街，礙於產權仍屬私人，開通4年多來都是里長廖坤徽免費供電和更換地燈，立委段宜康桃園服務處執行長黃永鎮獲悉後向養工處爭取，日前加裝5盞路燈並重拉線路，用路人都直讚變亮、變安全，里長也感謝不已。

桃園區銜接中正路的灌溉水圳「菜堂溝」是同德十二街道路預定地，卻因產權複雜、所有權人沒有權狀「卡關」，又因灌排不分清澈水圳變臭水溝、垃圾堆積，居民紛紛走避。

當地明德里長廖坤徽積極奔走，促成地主呂姓聖母祠子孫和許先生無償提供私有地，加上廣募經費，鄉親出錢出力籌到176萬，開工改善排水，在水圳上興建道路、設置人行步道和綠美化，終於在2013年順利完工，但礙於產權屬私人土地，公所市府都不管，不但維護全靠里民，園藝地燈電源更從里長家裡接、燈泡也都里長自掏腰包，無法用小型工程款支付，每月至少得負擔2千元。

黃永鎮說，去年他拜訪廖坤徽，看到他拿著燈泡往外跑，還好心提醒路燈都是市府維護，直到廖解釋後才恍然大悟，感佩他大無私的精神，向市府爭取，適逢去年底市長鄭文燦簽准指示養工處針對類似私有地，只要經認定確實開放供公眾通行，就由市府接手養護，立即增設5支路燈，補足地燈亮度不足處，並重拉電線，電費由市府出資，用路人都直讚變亮、變安全，里長也感謝不已。

(中時)