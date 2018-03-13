不肖業者至彰化山區偷倒廢土 果農跳腳

前立委黃文玲服務處執行長葉繼元接獲果農陳情後前往農園關心，現場廢棄垃圾包遍佈，令人憂心。(謝瓊雲攝)

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果園內山坡地上被堆置丟棄一包包的廢棄物，疑似廢爐渣。(謝瓊雲攝)
葉繼元呼籲警方和環局嚴查揪出不肖元兇；環保局將等化驗結果出爐確認廢土內是否含有毒物質。(謝瓊雲攝)

彰化市八卦山區一處荔枝果園果農發現，果園內兩度遭人偷倒疑似廢爐渣或廢土，擔心會有有毒物質危害果樹作物生長，向警方報案後，彰化警方偕同環保局前往調查，正在積極追查不肖偷倒者；環保局長江培根則說，廢土看起來應該不是爐渣，將採樣送驗確認是否含有毒性。

疑似遭偷倒廢爐渣的荔枝園位在彰化市四面佛後方，本月1日與12日兩天都被不肖人士前來偷偷傾倒廢棄物，一包包不明內容物，打開看有刺鼻味，疑似廢爐渣，還有部分是建築廢土。

果農表示，先是荔枝園坡地遭人偷倒10多包袋裝廢棄物，近200平方公尺的山坡地被汙染，他無奈將產業道路以廢樹枝封住，沒想到對方竟變本加厲，二度來偷倒，直接丟包在路邊，行徑囂張。

果農不滿地說，在山上種了一輩子荔枝，這是第一次遇到偷倒廢棄物的不肖份子，果園內總共有3處遭殃，果園1公里外的山坡地屬於堂哥所有，近日也發現被人偷倒10多包一樣的廢物料包裝，萬一有毒性，恐怕汙染荔枝果樹影響生長，還得自己掏錢雇請環保業者處理，真是損失慘重，怒批不肖業者無良又惡質。

前立委黃文玲服務處執行長葉繼元表示，服務處近日接獲農民陳情，他趕到現場關心，發現廢棄物偷倒情況離譜，八卦山被廢棄物清理的不肖業者偷倒早已非第一次，但八卦山脈一直是彰化人的後山，許多民眾來此運動、呼吸新鮮空氣，沒想到植樹節前夕竟遭不肖人士前來偷倒汙染土壤，呼籲環保局盡速嚴查、揪出不法人士。

環保局長江培根說，從照片上看，偷倒的袋裝廢棄物土壤，看來並不像廢爐渣，以請同仁採樣，需待化驗結果出爐才能確知是否具有毒性，也已請彰化警方協助調閱沿路監視器，正在調查疑似偷倒車輛車牌。

(中時)

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