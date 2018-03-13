楊貴媚、歸亞蕾赴泉州主演《蕃薯澆米》 助大陸導演葉謙圓夢

2018年03月13日 20:06 旺報 廖慧娟

楊桂媚赴陸拍戲好人緣，導演、劇組粉絲紛紛送禮。（齊石傳播提供）

大陸「首部全閩南語發音」電影《蕃薯澆米》，由台灣2位金獎影后歸亞蕾與楊貴媚主演。楊貴媚已抵達大陸泉州，詮釋當地閩南農村婦女的晚年生活。由於泉州入春後，日夜溫差極大，有時落差超過攝氏10度，媚姐不適應，才到當地就罹患重感冒：「早上穿短袖，晚上穿大衣，怎麼差這麼多？」

楊貴媚1988年主演的經典電影《媽媽再愛我一次》，在大陸創造上億票房，知名度極高，劇組也意外沾光。舉例來說，原本劇組選定的場地，屋主是位70多歲老太太，一直不願出借，沒想到得知是楊貴媚主演，身為影迷的她，很快就同意了；開拍當天，老太太特別到現場，感動地抓著楊貴媚的手說：「當年（《媽媽再愛我一次》）賺了我好多眼淚，現在竟然站在我面前。」

《蕃薯澆米》的年輕導演葉謙，是大陸中國電影導演協會發起的「中國青年電影導演扶持計劃暨青蔥計劃」的前五強導演之一，這些新銳導演可透過此計劃，完成自己的處女作。

媚姐也對此一計畫表示相當認同和期待，她認為現階段的電影產業，無論是大陸或是台灣，都很需要注入新血，更需要由據經驗的資深導演來協助以及各相關單位的支持。

《蕃薯澆米》的意思是閩南語的「地瓜稀飯」，透過一個閩南農村空巢老人的暮年故事，展現出泉州地區多種宗教文化共存共榮的獨特景象，電影還還原泉州地區獨有的戲曲文化和飲食文化。媚姐飾演的閩南農村寡婦，在2個兒子各自娶妻成家後，發現自己由「被需要」變成「無關緊要」，陷入疑惑與無盡孤獨，隨著老姐妹突然離世，她決定在死亡來臨前重拾自己的存在感。

之所以接演該片，媚姐表示，該片是部非常有人的溫度的電影。劇組也非常禮遇媚姐，她一進劇組，就收到工作人員精心準備的禮物。導演葉謙也擔心媚姐會因初到泉州，人生地不熟，不好入眠，特別送媚姐一個可以助眠的精油禮盒以及泉州當地特色名產，讓媚姐覺得很窩心，大讚葉導是「貼心暖男」。

(旺報)