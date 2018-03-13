黃瑄懷孕7個半月身材如女大生！深信寶寶是往生愛犬投胎

2018年03月13日 20:05 中時 林淑娟

黃瑄挺肚參加經紀公司春酒。（民視）

黃瑄自拍孕婦照。（民視）

在民視《春花望露》飾演反派的女星黃瑄，日前亮麗現身經紀公司「鳳凰藝能」春酒，纖細的四肢與漂亮臉型，一點都看不出來懷孕7個半月，身材宛如少女，且懷男娃的她，也應驗沒有老一輩所說的「懷男生孕婦會比較醜」，走在街上反而像個女大生，完全看不出來是位孕婦。

黃瑄笑說挑衣服很重要，她透露其實出門花了30分鐘找鞋子，因為她腳腫到沒一雙鞋子穿得下，體重也比以前胖了10公斤，目前58公斤，還被醫生警告胖太多，因為寶寶現在才1公斤多而已，目前大部分都是胖在她身上，「因為到8到9個月，寶寶會增加很多重量，我想那時候應該會胖到人生最高峰」。

但樂觀開心的她說，目前是她最快樂的時光，不用擔心減肥，每天就是快樂吃、快樂睡，有好心情最重要。

黃瑄還透露另外一件令她起雞皮疙瘩的事，醫生說她預產期是5/18，跟她生日同一天，她直覺是她養了17年的狗來投胎，當時愛犬在她結婚前往生，她跟狗狗說「安心地去，以後來投胎當我小孩」，現在的她深信一定是愛犬回來當她的小孩了，讓她興奮不已也滿心期待！

黃瑄說，孕期有時候會突然情緒上來，突然擔心東擔心西，例如煩惱寶寶健不健康，吃這個會不會影響，不過她自己會多出去走走會調適心情。她也大讚兒子「拾兒」是個帶財娃，當時為了找月子中心，看到某產後護理之家的服務跟設備非常滿意，沒想到被認出來是《春花望露》演員，馬上獲得合作贊助，讓她直呼太幸運，連參加網路抽獎也抽一台娃娃車，直說是寶寶帶財的好運氣，也希望自己快快卸貨，努力瘦身快回到工作岡位上。

(中時)