柬埔寨製作歌劇《魔笛》 台灣聲樂家實力助陣

台灣歌手謝銘謀(左一)、宮天平(左二)以及李増銘(右一)嚴守參加柬埔寨歌劇《魔笛》製作。(TRẦN DUY LINH 攝影，台北愛樂文教基金會提供)

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台灣歌劇人才濟濟，繼去年與柬埔寨合作《南國悲歌：柬埔寨安魂曲》音樂劇之後，台北愛樂歌劇坊推薦台灣歌手謝銘謀、官天平與李增銘到當地演出莫札特歌劇《魔笛》中王子、大祭司等劇中要角，這也是柬埔寨有史以來第一次製作歌劇。

柬埔寨上周舉行歌劇《魔笛》首演，製作團隊、歌手陣容分別來自泰國、越南、義大利與台灣，跨國陣容堅強。柬埔寨因為共產制度緣故，極少宣揚西方文化，第一次製作歌劇，感覺雖然不太有經驗，但也因為找來各國有經驗的專家助陣，仍然是做了完整呈現。擔任大祭司一角的謝銘謀表示，透過去年的合作，柬埔寨知道台灣今年要製作《魔笛》歌劇，也才有這次的邀演。

謝銘謀表示，由於劇情曲折離奇，劇中角色充滿童趣與幻想性，諸如夜后、捕鳥人、摩羅斯托、日之大祭司等，柬埔寨也有許多流傳已久的民間傳說跟劇情描述神似，比如說捕鳥人這個角色就與柬埔寨的神話傳說有異曲同工之妙，整體呈現上就把柬埔寨傳統樂舞搬上舞台，樂舞色彩斑斕，歌手們也大部分赤腳演出，「大家一起完成一次不同視野的奇特演出。」

《魔笛》是莫札特最後一部歌劇，這部歌劇取材於詩人克里斯多佛·馬丁·維蘭德的童話集《金尼斯坦》中一篇名為《璐璐的魔笛》童話，1780年後由席卡內德改編成德語歌劇腳本。這也是莫札特最廣為流傳的歌劇，故事描述在日與夜的國度中，王子塔米諾經歷重重考驗，藉由魔笛與魔鈴幫助，終於覓得命中注定的伴侶帕米娜。

台北愛樂歌劇坊下月將舉行莫札特《魔笛》歌劇選粹音樂會，謝銘謀等聲樂家也都將會參與，地點選在台北中山堂光復廳，台北愛樂歌劇坊經理丁達明表示，這次演出會比較接近小劇場，以鋼琴伴奏，由說書人扮演莫札特講故事，省去對白，加上投影幕呈現不同場景及劇中效果。下半年則將在台北國家音樂廳推出樂團版作完整演出。

(中時)

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