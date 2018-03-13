徐懷鈺猛虧「新憲嫂」 吳宗憲：那妳嫁給我啊

2018年03月13日 20:11 時報周刊 林彥君

徐懷鈺將於5月舉辦演唱會。（粘耿豪攝）

徐懷鈺（Yuki）上吳宗憲（憲哥）主持的《綜藝大熱門》宣傳演唱會，將在5月25、26日開唱的她，卻將演唱會日期搞錯，她說「演唱會是5/27、28，等一下我是講對還講錯？」旁人趕緊更正，現場一陣尷尬。她的演唱會嘉賓不會找吳宗憲，也趁機虧他的「狗友」緋聞，她說：「憲哥演唱會嘉賓請別人，沒請我，我也不要請他，而且新憲嫂也不是我呀。」

Yuki和吳宗憲有近30年的好交情，吳宗憲認為這幾十年來對和Yuki相處都是「忍受」，讓Yuki忍不住吐槽：「你哪能忍受我，你都有新憲嫂了」憲哥回憶上次見面大家聚餐吃大閘蟹，徐懷鈺馬上補槍「下一幕你跟別人有緋聞。」對於Yuki相當在意「新憲嫂」事件，憲哥趁機告白「那妳嫁給我啊！」又開玩笑說要徐懷鈺「給一點時間處理。」

吳宗憲因平時工作忙碌，一個月中有20天會將狗托人照顧，他和老婆、女兒都喜歡貓，彼此「各玩各的」他透露女兒Sandy養的貓討厭他的狗兒子Bingo，認為狗很可憐，他還開玩笑說狗會偷哭，「抱枕都濕濕的，Bingo小弟弟哭了。」徐懷鈺有養一隻18歲的雪納瑞，她說：「我家的公狗多乖，18歲了還是處男，抱枕從來沒濕過。」

憲哥澄清和安苡愛（小愛）「真的沒什麼」，也不會介意同台，他認為今天錄影也應該找小愛一起接受大家訪問。他和KID日前他們一起到馬來西亞錄《綜藝玩很大》，他搭著KID肩膀把他唸了一頓，要KID「表現誠意」雙方也已經講開，認為「KID回來了」，對於KID日前又和許維恩一起直播，認為雙魚座的KID是水做的很容易動容，他鼓勵KID要讓許維恩看到堅強的自己。

(時報周刊)