林依晨、劉燁攜手主演《老男孩》 兩岸受追捧

劉燁（左）與胡先煦在《老男孩》飾演父子。（愛奇藝台灣站提供）

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旺報
曾留學英國的林依晨，在《老男孩》劇中飾演麻辣英文老師。（愛奇藝台灣站提供）

愛奇藝今天（3月13日）宣布，兩岸三地同步熱播的陸劇《老男孩》，3月4日起，每晚12點於愛奇藝台灣站播出，9天上架14集，截至12日，在台灣的累計點擊量已正式突破100萬次，超越由黃曉明、劉昊然主演的《瑯琊榜之風起長林》紀錄，成為愛奇藝台灣站開站以來，最快突破百萬點擊量紀錄的陸劇第一。

《老男孩》海外播出成績同樣亮眼，自開播後已連續一周蟬聯衛視收視冠軍，微博話題閱讀量高達5.2億，海外累計播放流量突破10億，讓暌違小螢幕4年多的林依晨一舉登上流量女王寶座。正在大陸拍戲的林依晨，得知消息也很開心表示：「謝謝大家的喜愛和支持。」

該劇為近期少見的「男孩成長系」故事題材，金馬影帝劉燁詮釋灑脫飛揚、不喜拘束的民航機長「吳爭」，看似漫不經心的人生態度卻有著重情重義的性格本質，眼神轉折滿滿都是戲。

片中飾演劉燁16歲兒子「蕭晗」的胡先煦，因母親過世，養父拋棄，不得不與陌生的親生父親「吳爭」住，展開互看不順眼卻又逐漸在乎對方的拉鋸戰，被迫學習承擔責任與互相包容，「老男孩v.s小男孩」的組合引起觀眾共鳴，深獲網友喜愛。

首次挑戰演出麻辣英文老師「林小歐」的林依晨，曾留學英國，在「2015首爾電視劇大賞」的頒獎典禮以及2016海外採訪Coach藝術總監時，展現過非凡的英文能力，在劇中以流利的英語演出，標準的腔調，非常具有說服力。林依晨表示：「劇中每堂課都像是表演，通常學生演員在15分鐘就會分散注意力，所以要適時加入笑料吸引他們，拍完之後覺得當老師真不簡單。」

由於《老男孩》輕鬆無負擔的的劇情，讓網友開啟追劇模式，資料顯示，有用戶1天內追了11集，創該劇最高紀錄。

(旺報)

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