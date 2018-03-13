不被意外決定人生 八仙塵爆女孩陳寧走過900日

八仙塵燃傷者陳寧13日發表新書《15度的勇敢───塵燃女孩的900天告白》。經歷燒傷面積達58%，住院71天，兩度病危的復健過程，陳寧分享兩年半以來，自受傷到對抗疤痕等復健的經歷，及展開第二人生的心路歷程。（鄭任南攝）

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八仙塵燃傷者陳寧13日發表新書《15度的勇敢───塵燃女孩的900天告白》。經歷燒傷面積達58%，住院71天，兩度病危的復健過程，陳寧分享兩年半以來，自受傷到對抗疤痕等復健的經歷，及展開第二人生的心路歷程。（鄭任南攝）

2015年6月27日的八仙塵爆，改變了499個人的生命，也震驚了全台灣。當時24歲、擔任空服員的陳寧，休假與朋友到八仙參加彩粉派對，爆炸時被火紋身，燒傷面積高達58％，住院71天中兩度病危。如今她走過療傷、復健，傷疤成為身體的一部分，她希望透過文字，分享900天以來的心路歷程，「雖然我只是499個人之一，但我希望能讓更多人看見傷者的故事。」

《15度的勇敢》從塵爆當天經過開始敘述，陳寧表示，書寫事件剛發生的那段時間，心裡特別難受，「一般來說，不好的回憶會慢慢淡化、模糊，日子才能過下去，只是當我開始寫的時候，恐怖的回憶又都洶湧而來。但我也在寫作中整理出自己的轉念時刻：我不甘心被這場意外決定自己的人生。筋骨都還是我的，我想再把自己長出來。」

陳寧個性活潑開朗，外型亮眼、打扮俏麗，乍看就像時下的年輕女生，但在她的襯衫和長裙底下，是厚厚的膚色壓力衣和黑色壓力褲，解開手臂上的壓力衣，燒燙傷的皮膚仍舊斑駁，幾處還貼著壓平傷疤的矽膠片。她用手比一下手腕附近，「這裡算比較平整的，我是疤痕容易增生的體質，原本的疤有好幾公分高！」

「剛開始我完全不敢看受傷的身體，覺得那不是我，我不認識『它』，跟『它』很不熟。」陳寧的雙手雙腳都受到嚴重燒傷，住院期間天天都必須忍受痛苦的換藥過程，還經歷了9次清創手術、一次植皮手術。愛漂亮、追求完美的陳寧，心中還是期盼能恢復到受傷前的樣子。

「醫院護理長告訴我，傷疤一定會在的時候，我很難過，但心中大概明白，一定會這樣了。」直到陳寧重回職場，擔任行銷工作，心裡才逐漸認可了這個身體，「重新開始工作前，我心裡很慌，但後來發現一切都還是度過了。身體幫我完成了很多事，是有產能的，我開始覺得感謝。」

不過身體的傷緩慢復原，陳寧的心裡卻破了一個洞，「剛開始我會怕火。」在醫院時，看到病床旁氧氣筒上「勿靠近火源」的警示，以及要在密閉的高壓艙下做高壓氧治療時，她心中總是充滿恐懼。雖然積極的重返職場，面對生活的壓力，還是讓她開始不明原因的頭昏，幸好逐漸透過心理諮商，重新學習面對恐懼和壓力。

陳寧笑說，朋友們將6月27日稱作她的「生日」，「兩歲生日的時候，我跟朋友去大吃一頓，用慶祝來面對創傷。」如今再幾個月就要滿「三歲」，她晚上睡覺時還是常因為傷疤皮膚緊縮而手腳緊繃，或是發癢難以入眠，「書名取15度，取自復健時，手腳撐開距離伸直的角度，15度很少，但這多這一點點的勇敢，我希望最後可以讓我完全正視自己的傷口。」

(中時)

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