謝祖武變身「紫帽大嬸」邰智源、KID眼盲認不出！

2018年03月13日 20:35 中時 林淑娟

謝祖武、邰智源、KID等藝人。（大大平台）

謝祖武節目中化身大嬸。（大大平台）

《定律贏家》日前到迪化街年貨大街錄影，主持人謝祖武為考驗參賽藝人，特地犧牲色相扮女裝，以「時尚紫帽大嬸」造型亮相。他戴上紫紅色帽子，圍上時尚元素黑白斑馬紋圍巾，還用墨鏡遮掩一雙媚眼。搭配鮮豔的桃紅色側背包表現出時尚大嬸出巡年貨大街的態度。只是穿著女裝的謝祖武穿梭在年貨大街人潮之中，多次從競賽藝人們身邊擦肩而過卻沒有被藝人發現。謎底揭曉時，他還得意洋洋狂酸邰智源和KID。

謝祖武酸他們說：「不好意思，讓邰哥這麼高智商的人物、KID還這麼年輕的偶像，竟然在短時間之內沒有辦法找到謝祖武，我個人覺得深表惋惜。所以說這一關真的是，算是我們大家交了一個朋友……」。

其實不僅邰智源、KID沒認出他，化身「武娘」的他還以這副造型走進廟裡合十參拜，直到他參拜完出來，廟裡一大堆民眾同樣都被他騙過去了！因為他不僅造型，連儀態身段動作表演也都詮釋到位。其實一路上謝祖武都有故意在這些藝人身邊晃來晃去，也真的給參賽藝人不少時間，但無奈半大嬸太成功，無人能識。

以香港TVB電視台為背景的大大平台特地邀請到謝祖武擔任導師角色，與資深藝人邰智源和當紅主持人KID一起在《贏家定律》中較勁爭贏。除了這三位超強卡司之外，節目中另外還邀請到新生代藝人徐瑋吟（鮪魚）、吳昀廷（寶兒）、劉璟瑩（Albee）及曾子余共同參與節目拍攝。《贏家定律》共12集，前4集(03/05，03/15，03/25，04/05)為藝人示範賽，由邰智源、KID等藝人打先鋒，進行實境挑戰；後8集(05/15~07/25每10天播出一集)則由千位素人挑選出最具贏家特質的20名素人競賽，並聘任專業商務主管擔任導師，帶領選手脫穎而出，優勝者累計最高可獨得120萬獎金。08/05會播出總計12集的精彩內容總回顧。

(中時)