川普視察加州的美墨邊界高牆樣本

2018年03月13日 20:58 中時 季節

川普13日首度前往加州視察美墨邊界高牆樣本，在他到來前，即引發正反意見者衝突。

川普早在競選總統時就大力批評非法移民損及美國利益，主張在美墨邊境蓋更高更難翻越的圍牆。2017年10月，在就職9月後，美國邊界巡邏隊在加州聖地牙哥，向媒體公開展示8座邊界牆原型。

11月，內布拉斯加州奧馬哈的SWS構造公司嬴得合約，負責建造新的邊境牆。2018年1月，美國政府甚至派遣特種部隊，測試這些樣本牆的攀越難度，以確定圍堵效果。這8面樣本牆高30英呎(約合9.1公尺)，比原本的邊境牆更高，也更難翻越。

美國當地時間13日川普將造訪加州視察這些邊境牆樣本，但這也引發了反對蓋新的邊境牆群眾的不滿，聖地牙哥市中心當地時間12日傍晚，有約250人走上街頭，抗議美墨蓋新的邊界高牆。抗議的群眾中，有人高舉著「不要讓金州（加州的暱稱）有仇恨」（No hate in the Golden State）的標語。

美聯社報導指出，抗議者也計畫在牆的另一頭，墨西哥境內的Tijuana抗議，遊行的發起組織者呼籲示威活動保持和平，因為去年12月9日在邊境高牆的示威活動爆發肢體衝突。

川普主張墨西哥也應該為新的邊境牆分攤費用，墨西哥嚴正拒絕。

(中時)