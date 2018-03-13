今年飛歐美更便宜啦！美加含稅最低1萬多、歐洲僅2萬出頭

2018年03月13日 21:15 中時 何書青

易遊網祭出美國舊金山機票含稅約2萬0118元起的優惠。（易遊網提供）

今年想赴歐美旅行的民眾有福了！根據易遊網票價趨勢系統，今年5至9月整體歐美平均票價比去年同期有最高10%的降幅，主要原因是受惠於航空公司加開航班、新增航點關係，直飛美加含稅最低1字頭就買得到，歐洲熱門城市最低含稅降至2萬出頭，又以倫敦的降幅最大。

想搶便宜的民眾可要抓準機會，即日起至23日止易遊網祭出長榮、華航機票限時促銷，出發時間為3月到12月底，許多航線都超值，有飛溫哥華含稅1萬8500元起、關島含稅1萬3500元起、澳洲含稅1萬7500元起、舊金山／洛杉磯含稅約2萬0118元起、巴黎含稅2萬2200元起、英國含稅2萬2400元起等，若計畫暑假出發，可趁促銷期間提早訂票，大約可省下1至2成票價。

如果想再小省一筆，3月底前使用「手機易遊網」APP購買國際機票，不限短線、長線，都可以再享有1%折扣；加購訂房或高鐵，訂房可以省3%，高鐵則是享79折優惠。而易遊網機票平台提供「即時有位最低價」、「低價保證」、「線上選位」、「線上退票」等功能，還有國際機票退費5天超快速完成的售後服務，讓消費者不用再等超久時間才能退款。欲知更多機票優惠訊息，可至易遊網www.ezTravel.com.tw查詢。

(中時)