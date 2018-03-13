中市府：林佳龍施政滿意度上升 逾7成市民有光榮感

2018年03月13日 21:03 中時 盧金足

綠、柳川整治成效，有66.3％的台中市民眾感到滿意。（圖／台中市府提供）

台中市府新聞局長卓冠廷13日針對一項「台中市施政民意調查」指出，有超過5成市民滿意市長林佳龍就任以來的表現，逾7成民眾以身為台中市民感到光榮，超過6成6民眾滿意綠、柳川整治成果，他強調這對市府團隊是鼓勵，但不會自滿，更會轉化成進步動力，繼續努力做好市政。

市府表示，台灣指標民調公布「台中市施政民意調查」，對市長林佳龍施政滿意度有51.7％滿意林佳龍就任以來的表現，72.3％民眾認為以身為台中市民感到光榮，並有47.5％民眾認為林佳龍就任以來台中市有進步。

此外，針對台中成為全台第二大城市的知悉度，有58.4％台中市民眾表示知道；對於綠、柳川整治，則有66.3％的台中市民眾感到滿意。

台中市民眾認為最該對台中空氣汙染負責的對象進行調查，結果顯示中央政府30.5％、台電16.7％，兩者合計接近5成，另認為台中市政府應負責者為2成，顯示市民認為中央應對台中空汙負起最大責任。

卓冠廷說，林佳龍認為現在最重要的是把市政做好，雖然選舉接近，有些候選人會為了提高自己的知名度而唱衰台中，但市民眼睛是雪亮的，台中是否有進步，大家都看在眼裡，如果有值得參考的市政建議，市府團隊也都會虛心接受。

(中時)