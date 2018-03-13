土耳其外長：美土關係處於破裂之際

友善列印
中時

13日土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，美國與土耳其的關係正處在破裂之際。

卡夫索格魯在與俄莫斯科國立國際關係學院的學生會面時表示：「土耳其人民對美國有非常負面的看法，因為他們(美國)不信守承諾，不斷撒謊。美土兩國關係正處在分崩離析之際。為避免此事發生，兩國在今年2月成立了工作小組。我方提出條件：如果美方再次背棄任何一條承諾，那麼我們將不再容忍。」

卡夫索格魯指出，這與美國向敘利亞庫德族武裝提供武器等問題有關。

此外，俄羅斯通訊衛星社報導指出，卡夫索格魯表示，土耳其有權購買北約國家之外的任何武器。

卡夫索格魯在會見國立莫斯科國際關係學院學生時表示：「土耳其是北約成員，但是我們是獨立的國家。其它成員國可以在北約之外購買武器，因此我們也同樣擁有這樣的權利和自由。」

此前北約副秘書長戈特莫勒表示，S-400與北約的防空系統不相容，在決定購買俄羅斯武器時需要考慮到這個問題。

2017年12月份，俄土兩國代表在安卡拉簽署用於購買S-400防空飛彈的貸款協議。土耳其軍方表示，安卡拉將購買兩套S-400防空系統。同時，雙方同意在這一領域開展技術合作，以發展土耳其的防空飛彈系統。

(中時)

川普踢走提勒森　美國務卿改由中… 摩根士丹利：亞洲股市10年內超越…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。