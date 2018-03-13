土耳其外長：美土關係處於破裂之際

2018年03月13日 22:31 中時 季節

13日土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，美國與土耳其的關係正處在破裂之際。

卡夫索格魯在與俄莫斯科國立國際關係學院的學生會面時表示：「土耳其人民對美國有非常負面的看法，因為他們(美國)不信守承諾，不斷撒謊。美土兩國關係正處在分崩離析之際。為避免此事發生，兩國在今年2月成立了工作小組。我方提出條件：如果美方再次背棄任何一條承諾，那麼我們將不再容忍。」

卡夫索格魯指出，這與美國向敘利亞庫德族武裝提供武器等問題有關。

此外，俄羅斯通訊衛星社報導指出，卡夫索格魯表示，土耳其有權購買北約國家之外的任何武器。

卡夫索格魯在會見國立莫斯科國際關係學院學生時表示：「土耳其是北約成員，但是我們是獨立的國家。其它成員國可以在北約之外購買武器，因此我們也同樣擁有這樣的權利和自由。」

此前北約副秘書長戈特莫勒表示，S-400與北約的防空系統不相容，在決定購買俄羅斯武器時需要考慮到這個問題。

2017年12月份，俄土兩國代表在安卡拉簽署用於購買S-400防空飛彈的貸款協議。土耳其軍方表示，安卡拉將購買兩套S-400防空系統。同時，雙方同意在這一領域開展技術合作，以發展土耳其的防空飛彈系統。

(中時)