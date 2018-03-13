CP值破表！5星等級豪華日式蓋飯平日午餐加購僅39元

2018年03月13日 21:25 中時 何書青

酥炸嫩雞咖喱蓋飯。（三燔美麗華提供）

三燔美麗華自19日起推出6款五星等級的豪華日式蓋飯。（三燔美麗華提供）

晶華麗晶酒店集團旗下、位於美麗華百樂園5樓的「三燔美麗華」，19日起將推出6款五星等級、豪華豐盛的日式蓋飯，包括照燒烏賊、酥炸嫩雞咖喱、柚子胡椒散壽司、壽喜燒牛肉等，而晶華Line@好友於23日前的午餐時段前往用餐還有超值優惠，第2份加購價僅39元，之後還有39元加購限定口味的活動，讓食客在充滿京都街道懷舊風格的氛圍中，享用CP值超高的豪華蓋飯。

三燔美麗華副主廚吳斌誌研發6款兼具傳統、創意與美味的豪華蓋飯；其中，廣受消費者喜愛的非壽喜燒莫屬，這次推出的壽喜燒牛肉蓋飯及牛肉壽喜燒烏龍麵，能同時享受油花分布均勻、口感柔嫩香甜的下肩胛肋眼，以及香氣逼人、嚼勁較佳的肩胛牛小排2種部位，不論搭配香Q的白米或是Q彈的讚岐烏龍麵，都份量十足。

「蓋飯」即日式料理中的丼飯，而「丼」(Donburi) 是日本漢字，意指能放入食物的大開口容器，以大瓷碗盛載白米飯，再將不同種類的主食、配菜蓋在白飯上，並淋上醬汁而成，因此也被稱為「蓋飯」。根據肉類、魚類、蔬菜等食材的不同，蓋飯可以變化出上百種不同的風貌與滋味，而蓋飯份量充足、物美價廉、營養均衡，不僅是日本傳統的庶民料理，更是以米飯為主食的國家，都能接受的東方美食文化。

酥脆的炸雞蓋飯是主廚推薦的必吃名單，外酥內嫩的炸雞是主廚先將去骨雞腿肉醃製後，均勻裹上麵包粉、蛋汁後油炸而成；高溫的油將肉汁緊緊地鎖在肉中，因此外表香酥、內裡則依舊柔嫩多汁，拌上滑蛋酥炸嫩雞蓋飯，香濃美味。另一款酥炸嫩雞咖喱蓋飯則是淋上滿滿的日式咖哩醬，搭配香酥炸雞、口感綿密的馬鈴薯和香Q鬆軟的壽司米。

喜歡生魚片的食客，可以嘗嘗新鮮爽口的柚子胡椒散壽司蓋飯，內含3種新鮮現流魚獲、鮭魚卵，以及帶有柚香且散發淡雅辛香的柚子胡椒醬，是風味獨特的散壽司蓋飯；其他品項還包含以新鮮肥美的烏賊、透過香甜照燒醬烹煮並搭配日式鹹味沙拉醬的照燒烏賊蓋飯。而上述蓋飯、烏龍麵價格也皆附上味噌湯及甜點。

(中時)