台中鐵路高架化新建5通勤站 10月底完工

2018年03月13日 21:04 中時 盧金足

鐵路高架化後，縫合台中火車站前後站的發展。（盧金足翻攝）

台中鐵路高架化完成第一階段通車後，啟動鐵路周邊14處地下道填平、17處平交道縫合及新闢平面道路工程，第二階段增建栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5座高架通勤站，朝今年10月完工目標邁進，台鐵大慶及松竹站將與台中捷運綠線共站轉乘，結合軌道運輸路網，運用大台中車站計畫、河川整治、文化復興等「三支箭」翻轉中區。

交通局長王義川指出，鐵路高架捷運化計畫，共規畫10座車站，並分為兩階段，第一階段舊有車站切換高架軌道，包括豐原、潭子、太原、台中及大慶站2016年10月通車啟用，接續由交通部鐵工局展開大台中的都市縫合計畫。

交通部鐵路改建工程局中部工程處處長謝立德表示，第二階段將增建栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5座高架通勤站，預計10月可以全面完工。

配合台中鐵路高架化後，市府推動「大車站計畫」，以「共站分流」概念，整合火車站、公車、轉運站、輕軌捷運站等疏導站區交通，打造立體廊道，人車分流，火車站往干城、舊建國市場，行人直接走陸橋，不用下到平面道路，解決站前交通壅塞，串聯周邊文資，打造城市文化博物館群落。

此外，市府運用高架化後的舊有鐵道空間，規畫1.6公里綠空鐵道，縫合鐵路高架化兩側都市活動，以「線」串聯北段銜接台糖生態園區，南段銜接台中州廳、台中產業文創園區及刑務所官邸宿舍群，帶動整體發展，打造台中車站下一個百年新格局。

(中時)