台中鐵路高架化新建5通勤站 10月底完工

交通部鐵路改建工程局中部工程處處長謝立德13日表示，鐵路高架化第二階段增建栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5座高架通勤站，朝今年10月完工目標邁進。（盧金足攝）

友善列印
中時
鐵路高架化後，縫合台中火車站前後站的發展。（盧金足翻攝）

台中鐵路高架化完成第一階段通車後，啟動鐵路周邊14處地下道填平、17處平交道縫合及新闢平面道路工程，第二階段增建栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5座高架通勤站，朝今年10月完工目標邁進，台鐵大慶及松竹站將與台中捷運綠線共站轉乘，結合軌道運輸路網，運用大台中車站計畫、河川整治、文化復興等「三支箭」翻轉中區。

交通局長王義川指出，鐵路高架捷運化計畫，共規畫10座車站，並分為兩階段，第一階段舊有車站切換高架軌道，包括豐原、潭子、太原、台中及大慶站2016年10月通車啟用，接續由交通部鐵工局展開大台中的都市縫合計畫。

交通部鐵路改建工程局中部工程處處長謝立德表示，第二階段將增建栗林、頭家厝、松竹、精武及五權等5座高架通勤站，預計10月可以全面完工。

配合台中鐵路高架化後，市府推動「大車站計畫」，以「共站分流」概念，整合火車站、公車、轉運站、輕軌捷運站等疏導站區交通，打造立體廊道，人車分流，火車站往干城、舊建國市場，行人直接走陸橋，不用下到平面道路，解決站前交通壅塞，串聯周邊文資，打造城市文化博物館群落。

此外，市府運用高架化後的舊有鐵道空間，規畫1.6公里綠空鐵道，縫合鐵路高架化兩側都市活動，以「線」串聯北段銜接台糖生態園區，南段銜接台中州廳、台中產業文創園區及刑務所官邸宿舍群，帶動整體發展，打造台中車站下一個百年新格局。

(中時)

中市府：林佳龍施政滿意度上升 … 看北農吳音寧之亂 李富城：草包…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。