男團泰坦「雙飛」發輯 被禁愛令搞瘋創作好鹹濕

比利（左）與正義率先發行單曲〈我搞Work out〉。（本勢娛樂提供）

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比利與正義率先發行單曲〈我搞Work out〉。（本勢娛樂提供）
比利（左）與正義率先發行單曲〈我搞Work out〉。（本勢娛樂提供）

男團「泰坦TITAN」去年初發行首張EP後，在新的一年4人決定「雙飛」，由張惠妹（阿妹）男友Sam的弟弟正義和隊長比利率先合體，在9日發行單曲〈我搞Work out〉，把平時健身訓練的啞鈴道具幻想成身材曼妙的美女，還把口訣及趣事化成詼諧歌詞「姿勢上上下下」、「 夾緊他 握緊他，頂點我們一起到達」，令人充滿遐想，問兩人寫出帶點「色色的」歌詞有無被老闆念及修改？他們笑說：｢老闆看完竟然一次OK沒修改，還大笑一直猛虧我們因為”禁愛令”想女生想瘋了，才把啞鈴當成女友！」

他們為拍MV展開嚴格飲食控制，雖然差點兄弟鬩牆翻臉，但卻在一個月內瘦下5公斤，操出人魚線，新歌〈我搞Work out〉的創作靈感是來自於平常泰坦在健身房中訓練遇到的趣事及運動口訣所激發而來的創作，藉由帶點詼諧的歌曲讓健身不再乏味！團員正義表示，｢從出道以來我們就接受健身訓練，就決定寫一首歌把這過程紀錄下來，歌詞中加入教練教的口訣外，也把器材跟訣竅還有健身房觀察到有趣的事比如說有人嘶吼很大聲，有人不愛穿衣服等都寫進去！」

2人為了讓身形看起來更加精實，對於吃的特別小心，除了不吃精緻澱粉像是飯麵、麵包，只吃纖維類碳水化合物，像是地瓜、青菜、番茄、蘋果等，然後每天強迫攝取自己1.5被體重公克數的蛋白質，配合3000cc的水，因此正義一個月內掉5公斤到目前68公斤，比利則是體脂肪掉7/%變到現在剩14%。

(中時)

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